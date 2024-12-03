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*تم إضافة تحديثات الأسواق

المصرف المتحد

يكتتب الأفراد الثلاثاء، في آخر أيام الطرح العام لأسهم المصرف المتحد - التابع للبنك المركزي المصري- وسط طلب قوي حيث تم تغطية الطرح العام البالغ 16.5 مليون سهم بأكثر من 20 مرة حتى الآن.

كان الطرح الخاص البالغ 313.5 مليون سهم قد تم تغطيته 6 مرات تقريبا.

سيجمع الطرح العام الأولي للمصرف المتحد المصري، نحو 4.6 مليار جنيه بعد أن تم تسعير السهم عند 13.85 جنيه.

كانت الحكومة تسعى لبيع المصرف لمستثمر استراتيجي لكنها لم تتمكن من التوصل لاتفاق، ما جلعها تلجأ للبورصة لطرح نحو 330 مليون سهم تمثل 30% من المصرف المتحد للاكتتاب مع إتاحة نسبة ضئيلة للاكتتاب العام تمثل 5% فقط من أسهم الطرح.

تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الخاص

تحسن وضع الشركات الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي في مصر، خلال شهر نوفمبر، مع تقلص وتيرة الانكماش، بدعم من انخفاض وتيرة تراجع النشاط والمبيعات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر الثلاثاء عن مؤسسة S&P - الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر - للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 نقطة خلال نوفمبر، من 49 نقطة في أكتوبر، ليقترب أكثر من المستوى المحايد عند 50 نقطة.

ومع ضعف تدفق الطلب، انخفضت مستويات الإنتاج، لكن معدل التباطؤ تراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر. كما ارتفعت أسعار مسلتزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو.

وتأثر معدل خلق الوظائف بانخفاض ثقة الشركات بشأن نشاط الأعمال المستقبلي في شهر نوفمبر، ما ساهم في انخفاض أعداد الموظفين من جديد بأسرع وتيرة منذ فبراير وذلك بعد 4 أشهر من التوسع.

"يشير تراجع نشاط الشراء والتوظيف إلى أن الشركات لا تتوقع أن تواجه تحديات كبيرة في مستويات الطاقة الإنتاجية في الأشهر المقبلة. ويعكس انخفاض التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي أيضا درجة كبيرة من عدم اليقين في السوق،" وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي في التقرير.

صادرات الصناعات الغذائية

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال 2024 إلى حوالي 4.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بنمو نحو 18% على أساس سنوي، وفق حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في بيان الثلاثاء.

وأبرز السلع الغذائية المصدرة هي مركزات صناعة المشروبات الغازية، ثم الدقيق والنشاء، ثم الفراولة المجمدة ثم السكر، تلاه العصائر، ثم زيوت الطعام، تلاه البسكويت ومحضرات من الحبوب والخضار المجمد وزيتون المائدة، والبطاطس المجمدة.

أما الصادرات الزراعية، فبلغت خلال العشرة أشهر الأولى من 2024، حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وفق البيان.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.16% بحلول منتصف جلسة الثلاثاء، عند مستوى 30.57 ألف نقطة. كما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.7%.

أذون خزانة

باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 980.5 مليون دولار لأجل عام ستكون مستحقة في 2 ديسمبر 2025، بمتوسط عائد 4.5%، وفق بيانات البنك المركزي.

ويُستحق في 3 ديسمبر 2024 إصدار بقيمة 990 مليون دولار، لأجل عام، بمتوسط عائد 5.149%.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 49.65 و 49.78 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي.

وتراوح الدولار في السوق الموازية بين 50 و 50.88 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع لمستوى 49 جنيه مؤخرا وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر خلال نوفمبر. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تطبق سعر صرف مرن ما يعني ارتفاع او انخفاض الدولار وفقا للسوق لكن بنسب تتراوح بين 4 - 5%.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية، بشكل طفيف مقارنة بأسعار مساء الاثنين.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4192 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3668 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4244.46 جنيه للجرام للعرض و 4184.81 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

تحديثات الأسواق

تحركت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار (أجل 12 شهر) طفيفا خلال تعاملات الثلاثاء إلى 58.81 جنيه للدولار مقابل 58.8 جنيه بإغلاق الاثنين.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 72.59 دولار للبرميل مقابل 71.83 دولار للبرميل بإغلاق الاثنين.

كما ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى 2645.02 دولار للأوقية مقابل 2639.13 دولار للأوقية بإغلاق الاثنين.

إغلاقات الاثنين

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