أسعار الذهب

تخلى الذهب في مصر عن مكاسبه وانخفض بنحو 5% بحلول إغلاق الثلاثاء.

وبالتعاملات الصباحية الأربعاء، سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5600 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4800 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6400 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 47.15 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الثلاثاء

