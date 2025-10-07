تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب انتعاشها في مصر، مع ارتفاع أسعار المعدن عالمي بدعم من إقبال المستثمرين الدوليين على الملاذات الآمنة.

وفي مصر، سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5290 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4534 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو6046 جنيه للجرام.

أما عالميا، سجل الذهب مستوى قياسي في مطلع الأسبوع، مقترب من 4 آلاف دولار للأونصة، وذلك بسبب إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي الاثنين، نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.40 جنيه للشراء و 49.25 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

