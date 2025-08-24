تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الحديد والصلب

تدرس الحكومة المصرية، إعادة تشغيل شركة الحديد والصلب المصرية - وهي شركة تحت التصفية منذ 2021 - بشكل جزئي، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام لوزير الصناعة والنقل كامل الوزير.

وتجري دراسة تشغيل وحدة الصب المستمر في "مصنع 7"، وإنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب البليت، وكذلك إنشاء مصنع للحديد على مساحة 300 فدان من أراضي الشركة، وتحويل باقي الأراضي إلى مصانع، مع إمكانية تخصيص جزء صغير منها لإقامة مساكن.

وقد قررت البورصة المصرية الأحد، إيقاف التعامل على سهم الشركة.

أسعار الذهب

لمع بريق الذهب خلال يومي العطلة الأسبوعية في مصر الجمعة والسبت، وارتفع سع الجرام لعيار 21 بنحو 34 جنيه مقارنة بأسعار الخميس.

وخلال تعاملات الأحد، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4585 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 3930 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار – نحو 5240 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.39 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

