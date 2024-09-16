تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

مصر والسعودية

تتطلع مصر لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية مع السعودية، خاصة مع قرب الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وفق ما نقله بيان حكومي عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي بدأ زيارة للرياض الأحد، مع وفد يضم وزيري المالية والاستثمار.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء التقى وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وشهد اللقاء عرض فرص الشراكة في عدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء، إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، أبرزها الحرب في قطاع غزة وتبعاتها "إذ شهدت إيرادات قناة السويس -جراء ذلك- تراجعا كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار أن الممر الملاحي العالمي يُعد أحد أهم مصادر إيراداتنا من النقد الأجنبي،" وفق البيان.

كما التقى رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ونقل بيان حكومي منفصل عن الفالح قوله "نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر،" مضيفا أن المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.

الحكومة تستعد لطرح منطقة رأس بناس على المستثمرين

بدأت وزارة الإسكان، إعداد مخطط استراتيجي واستثماري لتنمية منطقة رأس بناس بالبحر الأحمر، تمهيدا لطرحه على المستثمرين المحليين والأجانب، على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة الموقع مع الإمارات مطلع العام، وفق ما نقلته صحف محلية عن وزير الإسكان شريف الشربيني، السبت.

تعمل الوزارة من خلال هيئة التنمية السياحية، على خلق العديد من الفرص الاستثمارية وزيادة عدد الغرف الفندقية مع حجم طلب سياحي كبير في البحر الأحمر، وفق الوزير مضيفا "حضرنا ملف كامل بكل الأراضي اللي متاحة للاستثمار".

وقال الوزير وفق ما نقله بيان صحفي للوزارة السبت، إنه سيتم التعامل مع المستثمر المصري بالعملة المحلية، "في حين أن هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلا من الخارج".

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الاثنين بين 48.37 و 48.51 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.41 و49 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر، مستوى مرتفع صباح الاثنين، بعد أن سجل سعر الذهب العالمي مستوى قياسي جديد نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3960 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3465 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4011.96 جنيه للجرام للعرض و 3965.36 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

بورصة وشركات

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بحلول الساعة 12 ظهرا يوم الاثنين بتوقيت القاهرة، بنسبة 0.27% عند مستوى 30580 نقطة. كما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.57%.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي بنحو 0.5%.

- أعلن البنك التجاري الدولي - أكبر بنك خاص في مصر- تعديلات على مجلس الإدارة، تتضمن ترشيح نيفين صبور في منصب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، وهشام عز العرب رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة خلفا لحسين أباظة. وقال البنك في بيان للبورصة إن التعديلات مرهونة بموافقة الجهات الرقابية.

كما تم ترشيح عمرو الجنايني عضو تنفيذي بمجلس الإدارة بصفته نائب الرئيس التنفيذي، وتعيين طوني برستيدج مستشار تنفيذي لمجلس الإدارة وإسلام زكري عضو تنفيذي.

ووفق ما نقلته الشرق بلومبرغ، سيتجه أباظة لتولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.

- قالت شركة مصر للألومنيوم، في بيان للبورصة الاثنين، إنها لا تزال في إطار المناقشات الجادة مع الشركة الألمانية Achenbach لتوفير فرص الاستثمار والتمويل لمشروع إنتاج الفويل بتكلفة استثمارية تقديرية 100 مليون دولار.

تقرير خاص - أسواق الكربون: التاريخ، التفاصيل وأبرز التطورات

شهد العقد الماضي تسارع حاد في وتيرة التغير المناخي، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع مستويات سطح البحر، مما شكل حقيقة صارخة أرخت بثقلها على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

عليه، وللتخفيف من هذه الآثار المدمرة، بات من الضروري العمل على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وفي ظل هذا السياق، ظهرت إلى الواجهة "أسواق الكربون" كأداة رئيسية في مكافحة الاحتباس الحراري، ولتحظى مؤخراً بقدر كبير من الاهتمام العالمي.

نستعرض في هذا التقرير خلفية سوق الكربون وأهم مصطلحاته باللغة العربية، بالإضافة إلى أهم التطورات على صعيد أسواق الكربون لاسيما في المنطقة العربية

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