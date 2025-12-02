تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أذون خزانة بالدولار

باع البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 961 مليون دولار بأجل عام تستحق في 1 ديسمبر 2026، وبمتوسط عائد 3.75%، حسب بيانات موقع البنك المركزي.

ويستحق بتاريخ الثلاثاء، إصدار بقيمة 980.5 مليون دولار كان قد جمعه المركزي قبل عام بمتوسط عائد 4.5%.

كما سيستحق على المركزي بنهاية ديسمبر الجاري إصدار بقيمة 840 مليون دولار باعه بمتوسط عائد 4.25%.

صكوك سيادية محلية

جذب الإصدار الثالث من الصكوك السيادية المحلية بالجنيه طلب قوي، حيث بلغت قيمة الإصدار 5.5 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، وتلقت وزارة المالية طلبات بقيمة بقيمة 8.2 مليار جنيه عبر 28 عرض، وفق تقارير إعلامية.

يتوقع أن تصدر المالية عطاءات أخرى خلال ديسمبر الجاري، بقيمة إجمالية 14 مليار جنيه.

أسعار الذهب

في تعاملات الثلاثاء، سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5620 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4815 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6425 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.80 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

