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طلعت مصطفى

- ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة - العائدة على مساهمي الشركة الأم - خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.7 مليار جنيه مقابل نحو 2.4 مليار جنيه، وفق القوائم المالية المجمعة للمجموعة المرسلة للبورصة الأحد.

أما صافي أرباح الحقوق غير المسيطرة "الأقلية" فانخفضت على أساس سنوي، إلى نحو 725.9 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه في نفس الربع من العام الماضي.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأحد، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4540 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3891 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5189 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

والأحد، بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين، ثم انخفض لاحقا.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.30 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مقتطفات

- تراجع معدل البطالة في مصر طفيفا خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 6.3% وذلك بانخفاض 0.1% عن الربع السابق حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- أعلنت البورصة المصرية الأحد، مد فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة الإماراتية، لشراء حتى نحو 5.5 مليون سهم 57.50% من أسهم شركة سماد مصر (ايجيفرت) المصرية المدرجة بالبورصة والمكملة لنسبة 90% من الأسهم بسعر 95 جنيه للسهم الواحد حتى يوم الخميس 29 مايو الجاري.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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