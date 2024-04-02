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ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) الثلاثاء بأكثر من 1.2% فوق مستوى 28.6 ألف نقطة بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى العقارية قيم تداولات صباح الثلاثاء مرتفعا بأكثر من 3.3%، يليه سهم البنك التجاري الدولي – صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر – مرتفعا 0.37%.

وجاء سهم بلتون في المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول، منخفضا 0.83% بحلول.

كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بأكثر من 0.8%.

الدولار

بحلول الساعة 11:00 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 47.10 و 47.18 جنيه للدولار، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.16 و 47.25 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

إغلاقات الاثنين

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