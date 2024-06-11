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الدولار

تتواصل تحركات سعر الصرف منذ قرار تعويم العملة المحلية قبل أكثر من 3 أشهر.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بمصر بحلول الساعة الثالثة عصر الثلاثاء بين نحو 47.10 و47.65 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار، فتداول في نطاق بين 47.49 و 47.63 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

إغلاق أخضر للبورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.72% ليغلق الثلاثاء عند 26082.29 نقطة. كما صعد المؤشر السعبيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.11%.

وتصدر قيم التداول سهم بالم هيلز للتطوير وسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة ارتفاع 4.30% لكلا السهمين. يليهم من حيث قيم التداول سهم أبو قير للأسمدة ولكن متراجعا بنسبة 3.99% كثاني أكبر تراجع بالمؤشر الرئيسي بعد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الذي أنهى جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 11.04%.

وكان سهم جي بي كورب صعودا ارتفاعا بالمؤشر الرئيسي اليوم، وقفز بنسبة 8.77% بعد أن أعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم عن دخولها في اتفاق مع شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" لتجميع وتصنيع مركبة خفيفة تحت اسم "كيوت". وطبقاً للبيان فإن إيتامكو متخصصة في مجال تصنيع وتجميع وسائل النقل الخفيفة، ولديها عقد قائم موقع مع شركة "باجاج" الهندية لتجميع المركبة "كيوت".

وتعد كيوت بديلا للتوكتوك، حيث تأتي بأربعة عجلات بدلا من ثلاث عجلات.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.585% الاثنين من 7.427% الجمعة.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.392% الاثنين من 11.283% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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