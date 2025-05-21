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بنيان للتنمية

أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة للاستثمار العقاري، نيتها طرح حصة 33.3% من أسهمها في البورصة، متوقعة أن يتم الطرح خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وقالت الشركة في بيان، إن الطرح سيتم عبر طرح خاص وعام، بنفس السعر، دون مزيد من التفاصيل.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الأربعاء، بلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية الأربعاء، بنحو 20 جنيه مقارنة بالإغلاق السابق. جاء الارتفاع بدعم من زيادة أسعار المعدن عالميا إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأمريكي، في ظل مناقشة الكونجرس لمشروع قانون ضريبي شامل.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4620 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3977 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5303 جنيه للجرام.

وقد سجل الذهب عالميا نحو 3,305.39 دولار للأوقية (الأونصة).

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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