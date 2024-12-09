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*تم التحديث بأسعار الدولار والذهب والبورصة

أحدث الأسعار للذهب والدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثالث على التوالي الاثنين مقتربا من مستوى 51 جنيه، بعد أن وصل لمستوى قياسي فوق الـ 50 جنيه الخميس مسجلا أعلى مستوى له منذ تعويم مارس الماضي.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا الاثنين بتوقيت القاهرة، أشارت بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن سعر شراء الدولار سجل نحو 50.55 جنيه، وسعر البيع عند 50.68 جنيه.

كان سعر بيع الدولار وصل إلى 50.78 جنيه في وقت سابق من اليوم.

وسجل سعر بيع الدولار في السوق الموازية بين 50.30 و 51.68 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كان رئيس الوزراء المصري قال في تصريحات نهاية نوفمبر، إن الحكومة ستطبق سعر صرف مرن بما يسمح بحركة الجنيه صعودا وهبوطا بنسبة تصل إلى 5%.

فيما أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال نوفمبر الماضي، وتشير البيانات إلى زيادة بنحو 10 مليون دولار مقارنة بأكتوبر.



ووفق بيانات المركزي المصري، وصل صافي الاحتياطيات إلى 46.95 مليار دولار في نوفمبر، من 46.94 مليار دولار في أكتوبر.



ومع ارتفاع سعر الدولار، زادت أسعار الذهب في السوق المحلية بحلول الساعة الواحدة ظهرا الاثنين مرتفعة بنحو 1.3% مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات نحو 3785 جنيه ظهرا، مقابل 3735 جنيه للجرام صباح الاثنين، وعيار 24 المستخدم في السبائك سجل نحو 4326 جنيه ظهرا مقابل نحو 4269 جنيه للجرام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "اي جي اكس 30" بنحو 0.33% بحلول الساعة الواحدة ظهرا، قرب مستوى 31163 نقطة.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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