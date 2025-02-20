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أسعار الدولار والذهب

قلصت أسعار الذهب في مصر مكاسبها بحلول الساعة 3 عصرا الخميس، وتراجع سعر الجرام بنحو 15 جنيه مقابل أسعار منتصف التعاملات.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4160 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4754 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب محليا ارتفاعات خلال الأيام الماضية مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

تراجع سعر الدولار في البنوك الخميس، طفيفا إلى نحو 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.31 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات الخميس على ارتفاع طفيف بنحو 0.13% إلى مستوى 30.9 ألف نقطة.

أغذية الإماراتية ترفع حصتها في أبو عوف المصرية إلى 80%



استحوذت مجموعة أغذية الإماراتية المدرجة بسوق أبوظبي، على حصة إضافية 10% من أبو عوف المصرية للأطعمة الخفيفة والمشروبات. وبذلك ترتفع حصة مجموعة أغذية إلى 80% من أبو عوف، وفق بيان الخميس.

لم يذكر البيان حجم الصفقة. كانت أغذية بدأت استثمارها في أبو عوف في 2022 بالاستحواذ على 60% منها واشترت حصة أخرى بـ 10% في 2024.



وخلال العام الماضي، نمت إيرادات أبو عوف بنسبة 33% على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، رغم تحديات انخفاض قيمة الجنيه المصري، وفق البيان.

الرقابة المالية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2024 حتى 30 أبريل المقبل ولمدة شهر زيادة.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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