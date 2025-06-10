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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء، وزاد سعر الجرام بحلول منتصف التعاملات بنحو 5 جنيه لعيار 21 مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4670 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4003 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5337 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين قبل أن يشهد تراجعات.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.06 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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