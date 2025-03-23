تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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أسعار الدولار

ارتفع سعر الدولار في البنوك بشكل طفيف خلال تعاملات الأحد، ليسجل نحو 50.59 للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية بحلول الساعة 12 ظهرا.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.48 للشراء، و51.33 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأحد، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4280 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4891 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

سوق لسندات الأفراد

نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة المصرية تسعى لإطلاق سوق لسندات الأفراد - أي أداة دين تصدرها وتبيعها مباشرة للأفراد - خلال العام الحالي، ضمن خططها لتوسيع نطاق أدوات الدين العام. من شأن هذه الخطوة أن تتيح للمستثمرين الأفراد الاكتتاب بشكل مباشر في أدوات الدين الحكومية لأول مرة.

لكن لإطلاق هذا السوق، يحتاج الأمر لإجراء تعديل تشريعي في قانون المتعاملين الرئيسيين الخاص بالتعامل على أدوات الدين العام، وإجراءات تنظيمية مع البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية.

مستهدفات كويتية في مصر

تستهدف الكويت الاستحواذ على حصص في شركات مصرية حكومية والمنافسة على إدارة المطارات التي تعتزم الحكومة طرحها للشراكة، وذلك ضمن خطط الكويت لزيادة استثماراتها في مصر بنحو 20% العام الجاري، وفق وسائل إعلام محلية.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر، فإن الكويت قررت تجديد وديعة كويتية لدى المركزي المصري قيمتها مليار دولار من المقرر انتهاء أجلها الشهر المقبل، ووديعة أخرى بقيمة 3 مليار دولار يحل أجلها في سبتمبر.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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