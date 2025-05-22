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صفقات

- أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقات بحجم كبير على عدد من الشركات التي تمتلك الحكومة حصص فيها والمدرجة في السوق، بقيمة وصلت إلى نحو 9 مليار جنيه، لكن دون تفاصيل عن أطراف الصفقات. وتضمنت:

الشرقية - ايسترن كومباني صفقة بقيمة 4.8 مليار جنيه.

أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية صفقة بقيمة 1.8 مليار جنيه.

الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع صفقة بقيمة 1.2 مليار جنيه.

مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو صفقة بقيمة 555.7 مليون جنيه.

سيدى كرير للبتروكيماويات صفقة بقيمة 237.7 مليون جنيه.

الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك صفقة بقيمة 327.7 مليون جنيه.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الخميس، بلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.85 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بنحو 5 جنيه للجرام، مقارنة بالتعاملات المبكرة.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4660 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3994 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5326 جنيه للجرام.

قرض مشترك

وقع بنك مصر وبنك أبوظبى التجاري- مصر، تمويل مشترك بقيمة 1.3 مليار جنيه لصالح شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحي، إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير المصرية، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فندق بالساحل الشمالي، حسب بيان الخميس.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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