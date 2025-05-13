تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الذهب

خلال تعاملات الثلاثاء، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4610 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3951 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5269 ​​​​​جنيه للجرام.

وقد تراجعت أسعار الذهب في مصر، بعد أن انخفضت أسعار المعدن العالمية في ضوء هدوء توترات الحرب التجارية بين أمريكا والصين والهدنة المؤقتة بينهما، ما دفع الأونصة للتراجع بنسبة 2.7% الاثنين إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، قبل أن تتعافى مجددا الثلاثاء بشكل طفيف.

فيما يترقب العالم نتيجة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج - كأول زيارة خارجية له في فترته الجديدة - والتي بدأت الثلاثاء بالسعودية.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.38 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مقتطفات

- قدمت شركة حسن علام القابضة المصرية، طلب لقيد أسهم شركة ذات غرض خاص تابعة لها وهي شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر فى البورصة المصرية برأس مال 10 مليون جنيه. وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن حسن علام القابضة، أسست هذه الشركة بهدف طرح ذراعها للإنشاءات من خلالها. وأن الشركة الجديدة تسعى لزيادة رأس مالها خلال 3 أشهر بنحو 100 مليون جنيه ذاتيا أو عن طريق مستثمرين مؤهلين.

كانت أول شركة ذات غرض استحواذ في مصر هي شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست التابعة لشركة الاستثمار المؤثر كاتليست بارتنرز للاستشارات وقد قيدت أسهمها بالبورصة المصرية نهاية العام الماضي.

- انخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 29% على أساس سنوي ليسجل 2.33 مليار دولار مقابل 3.28 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 24% إلى 4.43 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1.3% إلى 6.76 مليار دولار.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا