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أسعار الذهب

خلال تعاملات الخميس، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4275 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4886 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.50 للشراء و50.60 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.20 للشراء و 51.05 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إجازة العيد

أعلنت البورصة المصرية، بدء إجازة عيد الفطر من الأحد المقبل 30 مارس، وحتى الثلاثاء 1 أبريل، مع إمكانية مدها إلى يوم الأربعاء 2 أبريل حال جاء العيد يوم الاثنين. جاء هذا متوافقا مع قرار الحكومة بشأن عطلة العيد.

الحكومة تقر موازنة العام المالي المقبل

وافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، والذي يبدأ يوليو المقبل، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، وفق بيان حكومي.

وتستهدف الموازنة زيادة الإيرادات السنوية 19% إلى 3.1 تريليون جنيه، والمصروفات 18% إلى 4.6 تريليون جنيه، وتحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب بيان حكومي، تستهدف موازنة العام المالي المقبل، زيادة مخصصات أجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1%، ومخصصات الدعم 15.2%. وسترتفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز بنسبة 20%.

منطقة حرة خاصة

وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة "الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع" لتصنيع مكونات السكك الحديدية بالإسكندرية، برأس مال 2.5 مليون يورو، وفق بيان حكومي.

يستهدف المشروع إقامة مجمع صناعي متكامل للشركة يضم مصنعين لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والوحدات المتحركة، لاستخدامات المترو والترام والمونوريل والقطار السريع والـ LRT. يستهدف تصدير 100% من الإنتاج سنويا، مع نسبة لا تقل عن 30% للمكون المحلي في منتجاتها من السنة الثالثة للمشروع.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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