تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأحد، بنحو 5 جنيه للجرام بحلول الساعة 3:30 عصرا مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4115 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4703 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.58 للشراء و50.68 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية، بتراجع طفيف عن أسعار الصباح.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.39 للشراء، و51.24 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

البورصة

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" تعاملات الأحد على ارتفاع بنحو 0.6% فوق مستوى 31.1 ألف نقطة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.9% ومؤشر الشريعة بنسبة 0.8%.

استثمارات

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع شركة "دي سيتا- Di Seta" الصينية للإكسسوارات والملابس الجاهزة، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة.

ووفق بيان للهيئة الأحد، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 40 مليون دولار، فيما لم يوضح البيان تكلفة المراحل الأخرى وعددها. ومن المخطط بدء تشغيل المشروع خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا