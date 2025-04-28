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أسعار الذهب

خلال تعاملات الاثنين، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4770 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4089 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5451 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار الاثنين، نحو 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

قفز الدولار لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.13 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

التزامات سداد

نقلت تقارير محلية، أنه من المتوقع ارتفاع التزامات مصر لسداد القروض المحلية والخارجية خلال العام المالي المقبل 2025-2026 - والذي سيبدأ في يوليو المقبل - بنحو 30% إلى 2.1 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه مقدرة للعام المالي الحالي.



تتضمن تلك الالتزامات، إطفاء سندات بـ 768 مليار جنيه، قروض محلية بقيمة 832 مليار جنيه، وديون خارجية بقيمة 483 مليار جنيه، من 628 مليار جنيه في العام المالي الحالي.



وفق التقارير، تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 1.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة 19.4% من 1.2 تريليون جنيه في العام المالي الجاري. كما يتوقع إصدار نحو 4 مليار دولار ديون خارجية ضمن برنامج إصدار ديون دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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