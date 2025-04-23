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أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء، بعد أن وصلت لمستويات قياسية نتيجة ارتفاع أسعار المعدن العالميوسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4805 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4119 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5491 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار نحو 50.92 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية الأربعاء.

قفز الدولار لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.47 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

بنك مصر

- قرر بنك مصر إيقاف إصدار الشهادة السنوية "طلعت حرب" ذات العائد الثابت، وخفض العائد 2% على الشهادات الادخارية: شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت المتناقص لمدة 3 سنوات و"شهادة القمة" الثلاثية ذات العائد الثابت، بداية من الأحد المقبل.

وقال البنك في بيان الأربعاء، إن ذل في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس الخميس الماضي.

كان البنك قد خفض العائد على "شهادة يوماتي" والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، وكذا، حساب "سوبر كاش" الجاري والتوفير بنفس النسبة، لينخفض الحد الأقصى للعائد إلى 19.50% بعد أن كان في نطاق 21.75%.

- قال بنك مصر في بيان الثلاثاء، إنه مستثمر رئيسي في صندوق "سي ثري كابيتال 1"، وهو أول صندوق للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE في مصر، يركز على الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية. ويبلغ استثمار بنك مصر نحو 20% من حجم الصندوق، وذلك في إطار الإغلاق الأول البالغ 1.8 مليار جنيه، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات جنيه عند الإغلاق النهائي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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