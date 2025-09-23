تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

إيديتا

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 22 سبتمبر 2025، على اعتماد إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية GDRs من بورصة لندن، وفق بيان صادر الثلاثاء.

كما وافقت الجمعية على شطب الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بإصدار شهادات إيداع دولية لدى البورصة المصرية.

هيلثي فاميلي

تفاضل شركة هيلثي فاميلي المصرية - إحدى شركات مجموعة هيلثي ميلك الخاصة والعاملة بمجال الإنتاج الحيواني ومشتقات الألبان - بين الإدراج المباشر والطرح العام الأولي في بورصة مصر، وفق كيرلس رفعت، المدير التنفيذي للشركة والمجموعة، في تصريحات لزاوية عربي على هامش مائدة مستديرة لعدد من الصحفيين بالقاهرة الاثنين.

تأمل سوق الأسهم المصرية في مزيد من الطروحات العامة الأولية فيما تترقب خطة طروحات حكومية لم يتم تنفيذ الكثير منها. وتستهدف الحكومة التخارج من 10 شركات خلال العام الجاري.

شهدت بورصة مصر طرحين عامين أوليين في 2025، وهما شركتي بنيان للتجارة والتنمية والوطنية للطباعة، بجانب إدراجين مباشرين لشركتي فاليو وجوجرين.

"احنا بنفاضل ما بين الإدراج المباشر أو ما بين طرح حصة من الشركة.. عاوزين نمول التوسعات بتاعتنا،" وفق رفعت، مشيرا إلى الشركة بدأت تجهيز المستندات اللازمة على أن تنتهي من إجراءات العملية خلال 6 أشهر.

وتسعى المجموعة التي تعمل في مصر منذ 1981، للتوسع محليا وتدرس فرص توسعات خارجية، فيما تستهدف زيادة حجم أعمالها إلى أكثر من 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) بنهاية 2026 مقارنة مع 10 مليار جنيه حاليا.

عفو رئاسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفو رئاسي عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح وآخرين، بعد أن قضى نحو عشرة أعوام في السجون المصرية، حسب وسائل إعلام، فيما تتزايد الدعوات للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي.

بنيان

قامت شركة سكاي ريلتي هولدينج -المساهم الرئيسي في شركة بنيان للتنمية والتجارة- بزيادة حصتها إلى 82.19% بدلا من 78.06%، عقب شراء 68.24 مليون سهم بقيمة 338.5 مليون جنيه.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات5060 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4337 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5783 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.26 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.96 جنيه للشراء و 49.81 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

