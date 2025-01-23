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حديد عز

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية مضمونا، التظلم المقدم من رجل الأعمال المصري أحمد عز - المؤسس والمساهم الرئيسي في شركة حديد عز - ضد قرار استبعاد أسهمه والأطراف المرتبطة به من التصويت على قرار شطب الشركة من البورصة، بعد أن قبلت التظلم شكلا.

"معنى ذلك أن عز والأسهم المرتبطة به ممنوع من التصويت في الجمعية العامة غير العادية لشطب الشركة.. وسنراقب سعر السهم في السوق حتى موعد الجمعية لمعرفة استجابة المساهمين لعرض عز،" وفق حنان رمسيس محلل مالي وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية المصرية، لزاوية عربي.

وستنعقد الجمعية العامة غير العادية يوم 28 يناير الجاري.

ويتداول سعر السهم خلال التعاملات المبكرة لتداولات الخميس فوق 129 جنيه. فيما يبلغ سعر العرض المقدم لشراء أسهم المعترضين على الشطب 138.15 جنيه.

وكان محلل مالي مصري قد قال سابقا لزاوية عربي، مفضلا إخفاء هويته إنه من المتوقع ألا تسمح الهيئة لعز بالتصويت على قرار الشطب لتضارب المصالح.

ويمتلك عز أكثر من 61% من حديد عز. فيما تبلغ حصته في شهادات الإيداع الدولية ما يعادل 5% من أسهم الشركة.

قيد مؤقت لأسهم بنيان

وافقت البورصة المصرية على قيد أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، مؤقتا تمهيدا للطرح العام الأولي في البورصة، وستدرج الشركة العاملة في الاستثمار العقاري بداية من الخميس بقطاع العقارات.

يبلغ رأس مال الشركة نحو 1.65 مليار جنيه، موزعة على أسهم بقيمة اسمية 1 جنيه. ويتوقع إجراء الطرح خلال النصف الأول من العام الجاري.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر صباح الخميس، وزاد سعر الجرام بنحو 5 جنيه مقارنة بأسعار الأربعاء.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3800 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4343 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

افتتح سعر الدولار في البنوك الرسمية تعاملات الخميس دون تغيير يذكر، وبلغ نحو 50.27 جنيه للشراء ونحو 50.37 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 50.38 جنيه، و51.23 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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