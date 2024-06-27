تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

سعر الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بحلول الثالثة عصرا الخميس بين 48.80 و 48.96 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويواصل سعر الدولار تحركاته مع اقتراب الشهر الرابع للتعويم، وبلغ سعره الرسمي بين 47.96 و48.10 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أبو قير للأسمدة تعتزم استثمار 6.7 مليون دولار في مشروعي طاقة

وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة - المدرجة بالبورصة- على مشروعين للطاقة للحد من تأثيرات نقص الغاز الطبيعي وخفض اعتماد الشركة على مصادر حكومية.

كانت الشركة أعلنت وقف مصانعها عن العمل مرتين هذا الشهر، بسبب وقف تدفق الغاز الطبيعي لها، بسبب اتجاه الحكومة لتحويل حصة شركات الأسمدة من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

والمشروعان هما: تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة 2.5 ميجاوات لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو المولدات الداخلية، والبدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، وفق بيان للبورصة الخميس.

وقال مصدر لزاوية عربي، إن التكلفة الاستثمارية للمشروعين تقدر بنحو 6.7 مليون دولار، وذلك لتخفيض اعتماد الشركة على مصادر طاقة حكومية بنسب ما بين 10 - 20%. وسيتم تمويل المشروعين من الموارد الذاتية للشركة.

ولم يذكر بيان الشركة أو المصدر موعد الانتهاء من المشروعين.

والغاز الطبيعي هو المادة الخام لصناعة الأسمدة. وبسبب نقص الغاز لجأت شركات أسمدة أخرى لوقف مصانعها ما تسبب في ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق مع انخفاض الإنتاج.

وقال المصدر إن الشركات تلتزم بتوريد حصة من إنتاجها لوزارة الزراعة لصالح السوق المحلي وتصدر باقي إنتاجها، وأن الشركات غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار.

البورصة المصرية تنهي الأسبوع بالمنطقة الخضراء

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) جلسة الخميس مرتفعا بنسبة 0.97% ليغلق آخر تعاملات شهر يونيو عند مستوى 27766.27 نقطة بنسبة صعود 3.1% مقارنة بإغلاق مايو.

وصعد المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.31% اليوم الخميس، ليحقق صعود بنسبة 4.4% خلال شهر يونيو. وأغلق مؤشر شريعة 33 المستحدث هذا الشهر على ارتفاع 0.5%.

وتصدر كل من سهم السويدي إليكتريك وسهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - قيم التداول الخميس. وتراجع سهم السويدي بنسبة 0.92%، بينما قفز التجاري الدولي بنسبة 1.91%.

وكان سهم فوري الأبرز صعودا اليوم بالبورصة المصرية، حيث قفز بنسبة 5.86% وبقيم تداول مرتفعة. بينما شهد سهم بلتون تراجعا بنسبة 3.27% وحل ضمن الأسهم الأعلى من حيث قيم التداول اليوم.

وقالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، في بيان الخميس، إنها بدأت استقبال غازات التغذية وبدء التشغيل للمصانع، بعد أن كانت أوقفتها بسبب توقف الإمدادات سابقا وكذلك شركات الأسمدة مثل أبو قير للأسمدة وموبكو للأسمدة. وارتفع سهم سيدي كرير 1.76% وأبو قير بنحو 1%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.950% الأربعاء من 7.885% الثلاثاء.

بينما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.711% الأربعاء من 11.733% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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