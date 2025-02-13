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أسعار الدولار

خلال التعاملات الصباحية الخميس، بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية بعد أن ارتفع ليومين متتاليين.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 49.90 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر، الخميس، بعد أن زاد سعر الجرام في التعاملات المسائية الأربعاء.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4095 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4680 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

حديد عز

أعلنت البورصة المصرية، الخميس، تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على أسهم شركة حديد عز - التي قررت شطب أسهمها من البورصة - بقيمة 44.6 مليار جنيه، لعدد 333.9 مليون سهم.

نهاية يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز بالإجماع على قرار الشطب الاختياري من البورصة. وقد صوت مساهمو الأقلية بعد أن تم استعباد أسهم المساهم الرئيسي أحمد عز من التصويت.

تبلغ حصة عز أكثر من 61% من أسهم الشركة فيما تبلغ حصته في شهادات الإيداع الدولية ما يعادل 5% من أسهم الشركة.

للمزيد: قرار نهائي بشطب أسهم حديد عز من البورصة المصرية

مُحدث- تايم لاين: رحلة "حديد عز" في البورصة المصرية

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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