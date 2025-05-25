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بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية والمدرجة بالبورصة، توقيع اتفاقية مع شركة ويف سيفين للاستثمار المحدودة لتطوير قطعة أرض في أبو ظبي، تُطل على جزيرة السعديات. لم تذكر الشركة في بيانها الأحد تفاصيل أكثر عن المشروع أو استثماراته.

وقالت إنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركتها التابعة بي اتش دي نورث جبيل للتطوير العقاري.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأحد، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4710 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4037 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5383 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الأحد، بلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.86 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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