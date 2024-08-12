تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأسعار الدولار والذهب

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بحلول الثالثة عصرا الاثنين، بين 50.10 و 51.40 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وارتفع سعره الرسمي إلى ما بين 49.24 و 49.38 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري، بعد أن كان سعره صباحا بين نحو 49.17 و 49.30 جنيه.

وكان تسعير الدولار وفق العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار قد انخفض يوم الجمعة إلى 57.5549 جنيه من 58.1560 جنيه الخميس. لكنه لا يزال أعلى من مستوى الجمعة السابقة عند 56.25 جنيه.

ويتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة خلال الأيام الماضية في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ووفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

عادت أسعار الذهب بمصر للارتفاع بحلول الثالثة عصرا الاثنين لتعوض خسائرها الصباحية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3954 جنيه للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3460 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3985.54 جنيه للجرام في العرض، و 3951.25 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

اقتصادية قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري بتجديد تعيين وليد جمال الدين رئيس للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام، وفق بيان للهيئة الاثنين.

شغل جمال الدين منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020 ثم نائب لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج في مايو 2022، ثم رئيس للهيئة في أغسطس 2022، وتم التجديد له في أغسطس 2023.

البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة بإغلاق الاثنين، وارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 0.59% عند مستوى 29706.7 نقطة.

وارتفع مؤشر شريعة بنسبة 0.32%، بينما تراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.73% عند الإغلاق.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قيم التداول الاثنين وارتفع السهم بنسبة 1.26%. وفي المرتبة الثانية من حيث قيم التداول جاء سهم البنك التجاري الدولي مرتفعا بنسبة 1.65%.

وحل سهم حديد عز بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول وانخفض السهم بنسبة 0.51% عند 96.51 جنيه للسهم بالإغلاق بعد أن كان قد ارتفع خلال الجلسة إلى مستوى تاريخي عند 101.98 جنيه.

وكان سهم السويدي الأبرز ارتفاعا اليوم وجاء بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول مرتفعا 8.96% ليغلق عند 68 جنيه وهو مستوى تاريخي جديد للسهم. وكان السهم تخطى 71 جنيه خلال جلسة اليوم.

أما سهم أبو قير للأسمدة فكان ضمن الأبرز تراجعا اليوم. وجاء السهم بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول وانخفض عند الإغلاق بنسبة 1.68%.

وأعلنت البورصة، الموافقة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية - على التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بعد أن صدر قرار عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووقع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، وثائر عدنان هاشم رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية (البورصة العراقية)، بروتوكول تعاون لزيادة آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات.

ووفق بيان لبورصة مصر الاثنين، يهدف التعاون لزيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.

شركات

- نفت شركة السويدي اليكتريك ما يتم تداوله عن وجود نية لتغيير عملة قيد الشركة بالبورصة المصرية من الجنيه إلى الدولار، وقالت في بيان للبورصة الاثنين، إنه لا وجود لأحداث جوهرية غير معلنة.

- ارتفع صافي الربح العائد على مساهمي شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.8 مليار جنيه مقابل نحو 582 مليون جنيه في نفس الربع من العام الماضي، وفق بيانات مرسلة للبورصة الاثنين.

وحسب بيان للشركة فإن أرباح الربع الثاني "هي أعلى أرباح ربع سنوية محققة في تاريخ الشركة".

أما خلال النصف الأول من العام، فتراجع صافي الربح إلى نحو 667.9 مليون جنيه مقابل 873.5 مليون جنيه في النصف الأول من 2023، رغم زيادة الإيرادات.

- قفزت أرباح مساهمي شركة جهينة للصناعات الغذائية خلال الربع الثاني من العام إلى مليار جنيه مقارنة بـ 216.9 مليون جنيه في نفس الربع من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت الأرباح الصافية العائدة على مساهمي الشركة القابضة إلى نحو 1.5 مليار جنيه مقابل 556.1 مليون جنيه في النصف المقارن.

- ارتفع صافي ربح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة طفيفة إلى 281.3 مليون جنيه مقابل 280.3 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

أما خلال النصف الأول من العام 2024 فارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنحو 149% على أساس سنوي لتسجل نحو 1.5 مليار جنيه، بدعم نمو المبيعات.

- تحولت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية للخسارة في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل حقوق ملكية الشركة الأم صافي خسائر بنحو 3.8 مليون جنيه مقابل صافي ربح بنحو 15 مليون جنيه في نفس الربع العام الماضي.

وفي النصف الأول من العام، انخفضت أرباح مساهمي الشركة الأم إلى نحو 13.4 مليون جنيه مقابل 15.1 مليون جنيه في النصف الأول من 2023.

استثمار هندي

بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع بي اس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سانمار الهندية للكيماويات، اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الايثيلين بميناء غرب بورسعيد باستثمارات 150 مليون دولار، وفق بيان من الوزارة الاثنين.

كما بحث الطرفان التوسع في طاقة مصانع الشركة ببورسعيد لمصنعي إنتاج بقيمة 150 مليون دولار، ليبلغ حجم الاستثمارات الكلية المخططة 300 مليون دولار.

ووفق البيان، فشركة تي سي آي سانمار للكيماويات لديها استثمارت بـ 1.5 مليار دولار في مصر، وتقوم بتصدير 70% من إنتاجها وتوجه 30% من الإنتاج للسوق المحلي.

وحسب البيان، فالشركة لديها استعداد لتوجيه كامل إنتاجها للسوق المصري لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.758% الجمعة من 7.452% الخميس.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.818% الجمعة من 11.956% الخميس.

البترول

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 79.66 دولار للبرميل الجمعة من 79.16 دولار للبرميل الخميس، ليتخطى بذلك إغلاق الجمعة السابقة عند 76.81 دولار للبرميل.

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