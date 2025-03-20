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أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس، بنحو 15 جنيه للجرام، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4285 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4897 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

أسعار الدولار

وخلال تعاملات الخميس، ارتفع سعر الدولار في البنوك طفيفا إلى نحو 50.63 للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية، الخميس.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.48 للشراء، و51.33 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كانت مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، لصرف 1.2 مليار دولار الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغ 8 مليار دولار، مع إمكانية الوصول لتمويل جديد بـ 1.3 مليار دولار في إطار المرونة والاستدامة.

إدراج فاليو

وافق مجلس إدارة مجموعة إي إف جي القابضة، على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي (المعروفة باسم فاليو) بالبورصة المصرية، تمهيدا لتداول أسهمها وفق تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي ستقدمه للهيئة العامة للرقابة المالية ما يعني إدراج مباشر في السوق دون طرح عام أولي.

ستجري إي إف جي، إعادة هيكلة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي لتصبح ملكيتها المباشرة فيها 20.488% وتوزيع جزء من أرباح المجموعة في صورة أسهم مجانية في شركة يو على مساهمي المجموعة، على أن تظل الشركة مملوكة بنسبة 67% على الأقل بشكل غير مباشر للمجموعة.

ويتوقع أن تتم عملية الإدراج وبدء التداول خلال يونيو المقبل.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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