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نتائج أعمال

ارتفع صافي أرباح فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، المدرجة في البورصة خلال العام الماضي، بأكثر من 124% على أساس سنوي، وفق القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة الأحد.

وسجل صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم خلال 2024 نحو 1.6 مليار جنيه، مقابل 715.3 مليون جنيه في 2023، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات بنحو 66.7% إلى 5.5 مليار جنيه.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأحد، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4035 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4612 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وقد شهدت أسعار الذهب تراجع ملحوظ في عطلة الأسبوع، بعد أن ارتفعت على مدى الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار في البنوك، الأحد 50.60 للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.47 للشراء، و51.32 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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