تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث ببيان من الرقابة المالية

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الخميس بين 48.31 و 48.45 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.51 و48.80 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر صباح الخميس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3874 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3390 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3901.6 جنيه للجرام للعرض و 3856.12 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

بورصة وشركات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية حركة عرضية صباح الخميس. وارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.3% عند مستوى 30586 نقطة الساعة 11:45 صباحا بتوقيت القاهرة. وصعد المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة أكبر بلغت نحو 0.6%.

ومن حيث قيم التداول، جاء سهم البنك التجاري الدولي في الصدارة الساعة 11:45 صباحاً وارتفع بنحو 0.6%. يليه بالمرتبة الثانية سهم إعمار مصر والذي ارتفع 1.8% ثم سهم غاز مصر بارتفاع بنحو 7.8%.

وقرر مجلس إدارة مجموعة عامر جروب القابضة، تعيين شريف سامي خليل، رئيس تنفيذي وعضو منتدب للشركة، بعد قبول استقالة أمجد حسين من منصبه، وفق بيان للبورصة الخميس.

وتقدمت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، بعرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للمشاركة في إنشاء نادي رياضي على قطعة أرض بمساحة 25 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، بتكلفة حوالي 175 مليون جنيه.

ووفق بيان من فتنس برايم للبورصة الخميس، يتضمن العرض المقدم مشاركة بنسبة 43% لشركة فتنس برايم و 57% لمصر الجديدة، التي تدرس العرض. وتعتزم فتنس برايم تمويل المشروع ذاتيا وقد تلجأ لبعض طرق التمويل إذا تطلب الأمر.

الرقابة المالية

قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان الخميس، إن الهيئة وافقت - من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام - على تسجيل 12 مشروع بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 16 مشروع.

وأضاف أنه يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 16 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعية.



المساعدات العسكرية الأمريكية

ستحصل مصر على 1.3 مليار دولار قيمة المخصصات الكاملة للمساعدات العسكرية الأمريكية، لأول مرة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن قررت الإدارة تجاهل شروط حقوق الإنسان.



وعادة ما كانت تفرض واشنطن شروط على جزء من قيمة المساعدات وتربطها بملف حقوق الإنسان، وقد تم اقتطاع جزء منها في السنوات الأخيرة.



وبحسب ما نقلته رويترز عن الخارجية الأمريكية فإن الموافقة التي تأتي في خضم مشاركة مصرية في مفاوضات لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، هي قرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر في أولويات الأمن القومي الأمريكي.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.504% الأربعاء من 6.861% الثلاثاء.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.452% الأربعاء من 11.463% الثلاثاء.

خام برنت

عاودت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الارتفاع أعلى مستوى 70 دولار للبرميل، لتصل إلى 70.61 دولار للبرميل الأربعاء من 69.19 دولار الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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