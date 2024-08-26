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أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الاثنين بين 48.72 و 48.86 جنيه، بحسب آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

بينما تراوح في السوق الموازية بين 49.86 و50.06 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين الصباحية، بعد ارتفاع بنحو 5 جنيه خلال تعاملات الأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3954 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3460 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4001 جنيه للجرام في العرض، و 3972.8 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

شهد المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" حركة عرضية خلال جلسة الأحد وتراجع بالإغلاق بنسبة طفيفة بلغت 0.22% عند 30073.95 نقطة.

بينما صعد المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 1.15% ومؤشر شريعة بنسبة 0.54% الأحد.

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمارت للتعمير والتطوير SCAD - المتخصصة في أعمال المقاولات- لتطوير الأعمال الإنشائية بمشروع Croons داخل مشروع سراي بالقاهرة الجديدة بقيمة تقديرية 650 مليون جنيه، بحسب بيان صباح الاثنين.

وستقوم سمارت للتعمير بتنفيذ أعمال البناء للمباني السكنية واللاند سكيب والأسوار والصرف السطحي للحدائق لعدد من المباني بمنطقة Croons، وسيستمر تنفيذ الأعمال لمدة عام.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.314% الجمعة من 7.423% الخميس.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.504% الجمعة من 11.571% الخميس.

البترول

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 79.02 دولار للبرميل الجمعة من 77.22 دولار للبرميل الخميس.

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