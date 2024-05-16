تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم



الدولار

تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 46.64 و 47.40 جنيه الأربعاء، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار، فتداول في نطاق بين 46.80 و 46.90 جنيه، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري.

تباين مؤشرات البورصة المصرية بإغلاق الأربعاء

أنهى المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) تعاملات الأربعاء على انخفاض طفيف بنسبة 0.09% عند 25316.08 نقطة. بينما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.58% عند الإغلاق.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم تداولات الأربعاء وأغلق متراجعا بنسبة 1.34%. وكان سهم القلعة للاستثمارات في المرتبة الثانية من حيث قيم التداول اليوم مرتفعا 10.33%.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم إعمار مصر والذي أغلق اليوم على ارتفاع بنسبة 3.22%.

وجاء سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول وأنهى جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.67%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.273% الأربعاء من 7.65% الثلاثاء.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.971% الأربعاء من 11.141% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا