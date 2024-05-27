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الدولار

تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر في السوقين الرسمية والموازية منذ قرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

تداول الدولار بحلول الساعة الثالثة عصرا الاثنين في السوق الموازية في نطاق بين 46.53 و47.20 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما في السوق الرسمية فأغلق في نطاق بين نحو 47.1 و 47.2 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بإغلاق الاثنين بعد أن كانت شهدت صعود طفيف بتعاملات الصباح.

وهبط المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.91% الاثنين عند مستوى 27287.31 نقطة. كما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.65%.

وتصدر سهم طلعت مصطفى القابضة قيم التداول الاثنين، متراجعا 2.5%.

وكان سهم السويدي اليكتريك الأبرز ارتفاعا اليوم حيث جاء بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول مرتفعا 0.97%.

وفي المرتبة الثالثة والرابعة من حيث قيم التداول جاء كل من سهم القلعة للاستثمارات منخفضا 1.2%، وسهم بلتون القابضة متراجعا 1.66%.

وأعلنت شركة بلتون القابضة صباح اليوم تحقيق نتائج أعمال قوية بالربع الأول من 2024. وتحولت الشركة للربحية مع صافي أرباح بعد حقوق الأقلية بلغ 513.6 مليون جنيه بالربع الأول من 2024 مقابل صافي خسائر 52 مليون جنيه بالربع المقارن من 2023. وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل إلى 1.33 مليار جنيه بالربع الأول من 2024 مقابل 145.9 مليون جنيه بالربع الأول من 2023.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.536% الجمعة من 7.719% الخميس.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.197% الجمعة من 11.143% الخميس.

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