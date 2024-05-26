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الدولار

تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر في السوقين الرسمية والموازية منذ قرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

تداول الدولار بحلول الساعة 12.30 ظهر الأحد، في السوق الموازية في نطاق بين 47.13 و47.36 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، بانخفاض طفيف عن تعاملات الصباح.

أما في السوق الرسمية فتداول في نطاق بين نحو 46.9 و 47 جنيه، وفق بيانات بنوك محلية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة صباح الأحد



صعد المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بأكثر من 1% ليصل إلى 27484 نقطة بحلول الساعة 11:55 صباحا بتوقيت القاهرة.

وارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بأكثر من 1.3%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداول بحلول الساعة 11:55 صباحا، مرتفعا بأكثر من 0.8%، يليه من حيث قيم التداول سهم أوراسكوم كونستراكشون مرتفعا بأكثر من 4.1%، وسهم حديد عز مرتفعا بأكثر من 3.2%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.536% الجمعة من 7.719% الخميس.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.197% الجمعة من 11.143% الخميس.

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