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الدولار

تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر في السوقين الرسمية والموازية منذ قرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

تداول الدولار بحلول الساعة 12 ظهرا الخميس في السوق الموازية في نطاق بين 46.2 و 46.9 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما في السوق الرسمية فتداول في نطاق 47.15 و 47.25 جنيه، وفق بنوك محلية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بافتتاحية الخميس

ارتفع مؤشر البورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) بشكل طفيف، بحلول الساعة 11:45 صباحا بتوقيت القاهرة، بلغ 0.03% ليصل إلى 27235.3 نقطة.

وارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة أكبر بلغت 0.88%.

وتصدر سهم طلعت مصطفى قيم التداول بحلول الساعة 11:45 صباحا، متراجعا بأكثر من 1%، يليه من حيث قيم التداول سهم موبكو والذي هبط بأكثر من 4.7%.

كما جاء سهم إي اف جي القابضة في المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول مرتفعا بأكثر من 3.8% الساعة 11:45 صباحاً.

وكانت إي اف جي أعلنت نتائج أعمال الربع الأول من 2024، حيث سجلت نمو قوي في صافي الأرباح. وسجلت الشركة صافي أرباح بعد حقوق الأقلية بلغ 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو حوالي 110% على أساس سنوي.

صفقة ايسترن كومباني

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال الأربعاء استحواذها على حصة أقلية غير مباشرة (14.7%) في الشركة الشرقية إيسترن كومباني، أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر وهو ما أكدته إيسترن كومباني في بيان نشر على موقع البورصة الخميس.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.130% الأربعاء من 7.252% الثلاثاء.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.014% الأربعاء من 10.937% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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