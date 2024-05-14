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الدولار

واصل سعر الدولار في مصر تحركاته اليومية منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وبحلول الساعة العاشرة صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 47.16 و 47.50 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فتداول في نطاق بين 47 و47.1 جنيه بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

افتتح المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) التداولات يوم الثلاثاء، على تراجع طفيف بنسبة 0.19% إلى مستوى 25,333 نقطة، بعد أن أنهى تعاملات الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.9%.

كما تراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.43% في أول ساعة تداول، بعد أن كان أغلق الاثنين على تراجع بنسبة 0.96%.

كان المؤشر الرئيسي صعد لدى إغلاق الاثنين بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، وهو الأثقل وزنا بالمؤشر.

وتصدرت قيم تداول يوم الاثنين 3 أسهم والتي ارتفعت بإغلاق الجلسة، وهي طبقا للأعلى من حيث قيم التداول: سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة ارتفاع 3.19%، وسهم البنك التجاري الدولي مرتفعا 1.96%، وسهم القلعة للاستثمارات، والذي صعد بنسبة 3.18% بعد سلسلة من التراجعات شهدها السهم الأيام الماضية.

وكان سهم البنك التجاري الدولي أعلن في إفصاح للبورصة المصرية صباح الاثنين عن نتائج أعمال قوية خلال الربع الأول من 2024.

وتضاعفت الأرباح الصافية للبنك تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 11.9 مليار جنيه مقابل نحو 6.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، مدفوعة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 82% على أساس سنوي لتصل إلى 21.8 مليار جنيه خلال الربع الأول.

وعلى رأس الأسهم التي شهدت ارتفاع بجلسة الاثنين - ضمن المؤشر الرئيسي - جاءت أسهم مدينة مصر للإسكان بنسبة ارتفاع 3.44%، وسهم حديد عز مرتفعا 3.39%، وسهم أوراسكوم كونستراكشون بنسبة ارتفاع بلغت 3.31%.

في المقابل، كان سهم شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" الأكثر تراجعا ضمن المؤشر الرئيسي بنهاية جلسة الاثنين، منخفضا 3.58%، يليه سهم النساجون الشرقيون بنسبة انخفاض 2.76%، وسهم المصرية للاتصالات متراجعا 2.4%.

وسجلت تعاملات الأجانب الاثنين صافي شراء بقيمة 226.1 مليون جنيه بقيادة المؤسسات. بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 177.9 مليون جنيه و 48.2 مليون جنيه على التوالي مدفوعا بمبيعات الأفراد والمؤسسات.

السندات

وفي بداية تعاملات الأسبوع، ارتفع العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار بشكل طفيف مقارنة بالجمعة الماضية.

وارتفع عائد السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.85% الاثنين من 7.844% الجمعة. كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.218% الاثنين من 11.210% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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