* تم التحديث بخبر عن الكويت

لبنان قد يصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

- أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، إن بلاده قد تصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بين يناير وفبراير من العام المقبل، بحسب ما نقله تلفزيون الجديد عبر تويتر.

وأكد الشامي أن المفاوضات بدأت بالنقاش حول السياسة النقدية وأن بلاده تهدف إلى التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

والأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لدعم لبنان

- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من بيروت، المجتمع الدولي لتعزيز دعمه للبنان، وذلك خلال زيارة تمتد حتى الأربعاء المقبل، بحسب فرانس24.

ويعتزم غوتيريش تفقد قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

للمزيد: مشروع جديد في لبنان بمساعدة أمريكية

وكالة فيتش تراجع تصنيف عٌمان

- قامت وكالة فيتش للتصنيفات الاثنين بمراجعة النظرة المستقبلية للسلطنة إلى مستقرة من سلبية مع التأكيد على التصنيف الائتماني طويل الأجل (IDR) عند "BB-".

الكويت تقر الجرعة التعزيزية ضد كورونا لاعتماد التحصين

- قرر مجلس الوزراء الكويتي، اعتبار كـل مـن مضى 9 أشـهـر علـى تلقيه الجرعات المعتمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا غير مكتمل التحصين ما لم يتلقى الجرعة التعزيزية من اللقاحات المعتمدة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ويعمل بالقرار إعتباراً من يوم الأحد 2-1-2022.

وأقر المجلس أيضا عدة إجراءات تتعلق بالسفر، بينها أن يتم إجراء تحليل "بي سي ار" للقادمين من السفر قبلها ب48 ساعة، يفيد بسلبية الإصابة بفيروس كورونا، والحجر المنزلي للقادمين للبلاد لمدة 10 أيام، ويمكن إنهاء الحجر حال ثبوت سلبية الإصابة باختبار "بي سي ار " بعد الوصول ب 72 ساعة.

ويطبق القرار بدءا من الأحد القادم.

مئات الآلاف من المتظاهرين في السودان يحتشدون بساحة القصر الرئاسي

- شارك مئات الآلاف من السودانيين بمظاهرات في ساحة القصر الرئاسي بالخرطوم احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 25 أكتوبر الماضي، بحسب رويترز.

وتم استخدام قنابل مسيلة للدموع لتفرقة المظاهرات التي شهدت أحد أكبر المشاركات منذ الانقلاب فيما تواكب الذكرى الثالثة لحرق مبنى الحزب الحاكم تحت سلطة عمر البشير.

وأصيب حوالي 123 شخص، 121 من الخرطوم و2 بولاية كسلا بشرقي السودان.

للمزيد: حمدوك يحذر من تهديد لاستقرار البلاد

ليبيا تدرس منح مكافآت للشركات النفطية التي تزيد انتاجها

- قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون إن بلاده تدرس منح مكافآت للشركات النفطية التي تفي بتعهداتها بزيادة الإنتاج كجزء من خطة رفع انتاج النفط، بحسب مقابلة مع بلومبرغ نقلتها أيضا وكالة الأنباء الليبية.

وستمنح المكافآت إلى الشركات إذا نجحت في زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف 2022. وقد تعاقب الغير ملتزمون.

وتنتج ليبيا حاليًا بين 1.25 مليون و1.3 مليون برميل من النفط يوميًا.

وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال الثلاثة أعوام القادمة.

للمزيد: نفط ليبيا والانتخابات: بصيص أمل أم فرصة ضائعة؟

العاصمة المصرية تعطل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

- قرر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، توقيف الدراسة بكافة مدارس العاصمة المصرية الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب الصفحة الرسمية للمحافظة عبر فيسبوك.

الشرقية للدخان تغلق مصنع لها بالإسكندرية

- أغلقت شركة الشرقية للدخان (Eastern Company) مصنع لها بمحافظة الإسكندرية في مصر لعدم حاجتها لزيادة الإنتاج، بحسب نشرة من الشركة أطلع عليها موقع قناة الشرق السعودية.

وأغلق المصنع الذي يساهم بحوالي 3% إلى 5% في الإنتاج بداية من السبت الماضي.

وتمتلك الشركة المصرية التي تحتكر الإنتاج 9 مصانع أخرى.

للمزيد: توقعات بزيادة التضخم في مصر ل 6% خلال ديسمبر

موانئ أبو ظبي توقع اتفاقيات مع الأردن

- وقعت شركة موانئ أبو ظبي اتفاقيات مع شركة تطوير العقبة في الأردن للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والبنية التحتية في الأردن، بحسب وكالة أنباء الامارات.

وتنص الاتفاقيات - التي لم يتم الإفصاح عن قيمتها - على تطوير:

ميناء

مرسى

محطة للسفن السياحية

نظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ

ومطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة بهدف زيادة أعداد السائحين.

للمزيد: "ليست عربية بالمعنى الحرفي": الإمارات تغير العطلة الأسبوعية

طرح شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات

- تحدد سعر الطرح المحتمل لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات في السوق السعودي نمو، عند 110 ريال (29 دولار).

البطالة في السعودية

- استقر معدل البطالة في السعودية عند 11.3% في الربع الثالث من 2021، بحسب رويترز نقلا عن بيانات حكومية.

للمزيد: إنفوجرافك: البطالة في السعودية

الليرة التركية تواصل الهبوط

- هبطت العملة التركية صباح الاثنين لقاع جديد غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار، بحسب رويترز.

للمزيد: فيديو: التضخم في تركيا.. كيف الحال الآن؟

انتخابات المجلس التشريعي بهونغ كونغ تشهد أقل مشاركة تاريخية

- حصد المرشحون الموالون للصين على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي بهونغ كونغ في انتخابات شهدت أقل اقبال تاريخي على المشاركة، بحسب بي بي سي.

وسجلت نسبة المشاركة في الانتخابات 30.2% فقط.

وتعد تلك أول انتخابات منذ أن مررت الصين قانون الانتخابات - الذي يسمح للصين باجراء فحص على المرشحين، وقانون الأمن الوطني -الذي يسمح بمعاقبة متظاهرين - بعد احتجاجات واسعة ضدها في الإقليم في 2019.

نجمة التنس الصينية بينغ شواي تنفي ما قالته سابقا

- قالت نجمة التنس الصينية بينغ شواي الأحد إنها لم تتهم أي شخص قط بالاعتداء الجنسي عليها وان ما حدث كان سوء فهم، بحسب رويترز.

وكان المجتمع الدولي قلق على بينغ حين بدا أنها تتهم نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي بالاعتداء عليها جنسيا في الماضي، وبالذات لأنها اختفت بعد هذا البيان - الذي نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي - لحوالي 3 أسابيع.

وبحسب رويترز قالت بينغ في فيديو نشر عبر منصة ليانهي شاوباو الإعلامية السنغافورية "أولا أود أن أشدد على نقطة في غاية الأهمية، لم أذكر أو أكتب أبدا أن أحد اعتدى علي جنسيا، يجب أن أوضح هذه النقطة".

للمزيد: أين تستثمر الصين في السعودية والإمارات؟

دراسة تكشف انخفاض فاعلية الجرعة المعززة من سينوفارم مع أوميكرون

- أظهرت دراسة أعدها باحثون صينيون أن فعالية الجرعة المعززة للقاح سينوفارم في التعامل مع متحور أوميكرون منخفضة للغاية، بحسب رويترز.

وأضافوا ان فاعلية اللقاح ضد أوميكرون لا تزال غير معروفة.

ومن جهة أخرى أعلنت شركة موديرنا الاثنين ان جرعة معززة ثالثة من لقاحها ضد كوفيد-19 فعالة ضد متحور أوميكرون.

للمزيد: ترقب الأسواق لتأثير أوميكرون... هل هو صمت يسبق العاصفة؟

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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