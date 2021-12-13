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السعودية تكشف عن ميزانية 2022

- أقر مجلس الوزراء السعودي، مساء الأحد، الميزانية العامة للمملكة للعام 2022، بنفقات تبلغ 955 مليار ريال سعودي (254.7 مليار دولار) وبإيرادات تصل إلى 1.045 ترليون ريال (278.7 مليار دولار)، وفائض يبلغ 90 مليار ريال ( 24 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وهذه هي المرة الأولى منذ 2013 التي تتوقع فيها السعودية تحقيق فائض في ميزانيتها، بحسب عدة وسائل إعلام.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) استثمر محليا خلال العام الحالي (2021) ما يزيد عن 84 مليار ريال (12.8 مليار دولار) ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) للعام 2022، بحسب الوكالة.

وأضاف أن إجمالي استثمارات الصندوق المحلية يصل إلى 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 11.2 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار).

قرارات جديدة في تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد موعد لانتخابات برلمانية جديدة تقام على أساس قانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر 2022 مع ابقاء تعليق عمل البرلمان الحالي حتى موعد الانتخابات القادمة ، بحسب وكالة الأنباء التونسية الاثنين.

جلسة مباحثات أمنية سعودية-إيرانية في الأردن

- ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن العاصمة الأردنية عمان استضافت يوم الاثنين جلسة للحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين، تناولت الحد من تهديد الصواريخ واليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور اخرى.

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد أبوظبي

- يلتقي رئيس وزراء إسرائيل ، يوم الاثنين، في أبوظبي في أول زيارة رسمية له إلى الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث سيبحث الجانبان عدة قضايا منها التعاون في المجال الاقتصادي.

"قطر للطاقة" تستحوذ على نسبة من امتياز استكشاف قبالة السواحل المصرية

- أبرمت شركة قطر للطاقة اتفاق مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصرية على البحر الأحمر، وستمتلك قطر للطاقة بموجب الاتفاقات حصة تبلغ 17% في كل من المنطقتين الاستكشافيتين 3 و4، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) يوم الاثنين.

للمزيد: دانة غاز الإماراتية تبيع بعض أصولها في مصر مقابل 236 مليون دولار

منح أمريكية للأردن بـ 597 مليون دولار

- ذكر التلفزيون الأردني، يوم الاثنين، أن الأردن والولايات المتحدة وقعا اتفاقيات منح أمريكية للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 597 مليون دولار ستوجه لتحقيق التعافي الاقتصادي ودعم الموازنة.

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بنك أوف أمريكا يتوقع عام حافل بالطروحات في الخليج

- قال مسؤول تنفيذي في بنك أوف أمريكا لرويترز، يوم الأحد، إن البورصات الخليجية على الأرجح ستشهد عام حافل بالطروحات العامة الأولية في 2022، وربما تتجاوز حصيلته المتوقع من الطروحات هذا العام.

رئيس وزراء السودان يعفي مسؤولين عينهم الجيش

- ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وجه، مساء الأحد، باستبدال جميع أمناء حكام الولايات الذين كان عينهم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بعد إنقلاب أكتوبر والذي أعاد الجيش بعده حمدوك لرئاسة الحكومة بسبب الضغوطات الشعبية والدولية.

تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان في ليبيا

- قررت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم الاثنين، تأجيل الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات البرلمانية، وأرجعت ذلك إلى أن عدد الطلبات المقدمة للترشح فاق المتوقع وهو ما يتطلب وقت أطول لعملية التدقيق والمراجعة، بحسب بيان للمفوضية.

الجنائية الدولية تطالب بالقبض على سيف الإسلام القذافي

- طلبت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان عبر تويتر يوم الأحد، من جميع الدول التعاون معها لاعتقال المرشح الرئاسي في الانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي بموجب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه في 2011 للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وقالت إنها تعتمد على تعاون المجتمع الدولي لاعتقاله وترحيله للمثول أمامها.

أزمة جديدة للبنان مع الخليج

- لم يكد لبنان ينهي أزمته الدبلوماسية مع دول الخليج على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي ضد دور السعودية في حرب اليمن، حتى ظهرت أزمة جديدة في الأفق يوم الأحد، إذ احتجت البحرين على استضافة بيروت مؤتمر لعناصر وصفتها المنامة بأنها "معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب" وتهدف ل"بث وترويج مزاعم وإدعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين"، لكن المملكة لم تذكر اسم تلك العناصر.

وعقدت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي ببيروت وكان به تقرير حول ما وصفته بانتهاكات ضد حقوق الانسان في البحرين خلال عامي 2019 و2020 تضمنت 725 حالة اعتقال تعسفي، بحسب موقع الجمعية على تويتر.

وردت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، على احتجاج البحرين قائلة إن السلطات اللبنانية بدأت تحقيقات عاجلة لاتخاذ التدابير المناسبة حول ما تحدثت عنه البحرين بدون ذكر اسم المؤتمر، وأضافت: "تؤكد الوزارة بأننا حريصون أشد الحرص على أن لا يكون لبنان مقر او ممر للإساءة او التطاول على مملكة البحرين الشقيقة و كافة الدول العربية".

"إيفرجيفن" تعبر قناة السويس من جديد

- عبرت سفينة الشحن العملاقة البنمية "إيفرجيفن" يوم الأحد من قناة السويس المصرية، وذلك بعد نحو 9 أشهر من تسبب السفينة في أزمة بالتجارة العالمية والنقل البحري بعدما جنحت في قناة السويس في مارس الماضي وظلت عالقة بالقناة لأيام مسببة خسائر بملايين الدولارات، بحسب وسائل إعلام محلية.

جائحة كوفيد-19 دفعت نصف مليار شخص إلى الفقر المدقع

- أظهرت بيانات جمعتها منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي أن جائحة فيروس كورونا دفعت أكثر من نصف مليار شخص إلى السقوط تحت خط الفقر المدقع في العام الماضي لأنهم باتوا مضطرون لدفع مقابل الخدمات الصحية من نفقاتهم الخاصة بسبب تعطيل الجائحة الخدمات الصحية وضغطها على النظم الصحية في البلدان، وفق تقرير مشترك لهما.

محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021

- أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم فوز المهاجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2021.

وتأسس الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عام 1984، في ألمانيا، وهو معني بأجراء إحصاءات خاصة بالرياضة الأكثر شعبية في العالم معتمدا على الأرقام والتواريخ، بمعزل عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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