* تم تحديث خبر استهداف مطار أبها

- نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في أخبار عاجلة على تويتر عن التحالف العربي التي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه مطار أبها الدولي، ما أسفر عن سقوط شظايا بمحيط المطار، أدت إلى إصابة 12 شخص من العاملين والمسافرين بالمطار.

والمصابون هم: مواطنان سعوديان، و4 مقيمين من بنغلادش، و3 مقيمين من نيبال، ومقيم فلبيني الجنسية، وآخر سيريلانكي، وآخر هندي.

وأعلن الحوثيون في بيان نشره المتحدث باسم قواتهم يحيى سريع على تويتر، في وقت لاحق الخميس، مسؤوليتهم عن الهجوم، وقال المتحدث: "سلاح الجو المسير يتمكن...من إستهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقه"، مضيفا: "مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن. نجدد تحذيرنا للمواطنيين بالإبتعاد عن المواقع العسكرية".

وقال التحالف ردا على الهجوم "سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

وطالب التحالف، في وقت لاحق الخميس، المدنيين في صنعاء بإخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكريا للـ 72 ساعة القادمة، بحسب واس.

ارتفاع الناتج المحلي للسعودية

- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الرابع ل6.8% على أساس سنوي، بحسب رويترز نقلا عن بيانات رسمية.



تفاصيل مكالمة بايدن والملك سلمان

- بحث العاهل السعودي الملك سلمان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، الأربعاء، إمدادات الطاقة في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود والتطورات في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ورويترز.

عن البترول:

أكد الملك سلمان على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، والحفاظ على اتفاق أوبك بلس.

عن إيران:

نقلت الوكالة السعودية، تأكيد الملك سلمان دعمه لجهود الإدارة الأمريكية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي.

وأكد بايدن، خلال الاتصال الذي جاء بعد عام تقريبا من آخر مكالمة بينهما، التزام بلاده بدعم السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، وفقا للوكالتين.

الاتصالات السعودية تشتري شركة في باكستان

- قالت شركة الاتصالات السعودية STC، المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي، الأربعاء، إن إحدى وحداتها اشترت حصة كاملة في شركة أوال تليكوم الباكستانية، بحسب بلومبرغ.

للمزيد: تطور الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع 3



مباحثات تونس مع صندوق النقد

- تواصل بعثة صندوق النقد الدولي مباحثاتها مع تونس، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة، في زيارة افتراضية الأسبوع المقبل من 14 إلى 22 فبراير، بحسب وكالة تونس للأنباء الرسمية.

وعلى صعيد الوضع السياسي يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيد وضع مجلس مؤقت للقضاء وتغيير ومراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، بعدما قرر حله قبل أيام، بحسب تصريحات لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء، وفقا لقناة العربية.

للمزيد: قيس سعيد بين مطرقة الشارع التونسي وسندان صندوق النقد

ارتفاع التضخم في مصر

ارتفع التضخم بالمدن المصرية إلى 7.3% في يناير على أساس سنوي من 5.9 % في ديسمبر، بحسب بيانات هيئة الإحصاء المصرية.

طروحات قادمة؟

- قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" لشمال أفريقيا، عمرو هلال لـ موقع قناة الشرق السعودية ان الشركة تستهدف إدارة طرحين في بورصة مصر خلال 2022.

وكذلك صرح الرئيس المشارك للترويج وتغطية الاكتتاب في "المجموعة المالية هيرميس" مصطفى جاد لـ الشرق ان الشركة نعمل على طرح "بنك القاهرة" وشركتي "ابتكار" و"أبو عوف" في 2022 بالإضافة لأكثر من 10 استحواذات متوقعة في مصر، بمتوسط 100-200 مليون دولار للصفقة الواحدة.



صندوق حكومي للدخل الثابت في مصر

- قال محمد متولي الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "إن آي كابيتال" المصري الحكومي لرويترز، إن البنك سيفتح باب الاكتتاب في صندوق جديد للدخل الثابت الأسبوع القادم، باسم صندوق "15/30" هو الصندوق الثاني له، وسيساعد في بيع حصص في حوالي 4 شركات مملوكة للدولة في طروحات عامة أولية بحلول نهاية 2022، حيث يقوم البنك الذي تأسس في 2015 بدور مستشار الحكومة في برنامج الطروحات.

وسيستثمر الصندوق في أذون وسندات الخزانة وسندات الشركات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية، ويسمح صندوق "15/30" فقط بالاسترداد في الخامس عشر والثلاثين من كل شهر، وفقا لما قاله متولي.

وأمريكا تؤكد مساعداتها العسكرية لمصر

- أكد الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية وهو أكبر قائد عسكري أمريكي في منطقة الشرق الأوسط الذي زار مصر الأربعاء، أن مساعدة أمريكا العسكرية لمصر "قوية للغاية" وأن خفض المساعدة العسكرية الذي أعلن سابقا ليس جزء كبير من 1.3 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة لمصر، بحسب رويترز.

وكانت أمريكا قد قررت حجب 130 مليون دولار من دعمها العسكري لمصر الشهر الماضي بسبب موقف مصر من قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.

وخلال حوار مع صحيفة الأهرام أونلاين الحكومية المصرية قال ماكنزي، إن "السيسي نموذج لرجل الدولة في التعامل مع أزمة سد النهضة" وأن الولايات المتحدة لن تغادر القيادة المركزية في المنطقة، "نحن هنا لنبقى".

للمزيد: تحليل سريع عن عرض أبوظبي الأول لهيرميس

اختيار فتحي باشاغا رئيس لحكومة ليبيا

- صوت مجلس النواب الليبي، يوم الخميس، بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا ليكون رئيس للحكومة الليبية، بحسب ما قاله المتحدث باسم المجلس.

نجاة الدبيبة من الاغتيال يوم اختيار بديله

- نقلت عدة وسائل إعلامية ان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة نجا من محاولة اغتيال بإطلاق نار من مجهولين على سيارته وهو عائد إلى بيته في طرابلس في الساعات الأولى من صباح الخميس، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق، فيما لم يتم القبض على المتهمين أو التعرف عليهم.

للمزيد: ليبيا: لا انتخابات في المستقبل القريب ولا مفر من العنف

العراق ينهي تعويضات حرب الخليج

- استكمل العراق دفع الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار وهو إجمالي قيمة التعويض للأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990، بحسب لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، التي وافقت على 1.5 مليون طلب استوفت شروط التعويض من أصل نحو 2.7 مليون طلب تلقته، وكان أكبر مطالبة وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 14.7 مليار دولار، لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

للمزيد: العراق: هل تشهد مرحلة جديدة من العلاقات الخارجية؟

ارتفاع إصابات كورونا في الشرق الأوسط

- قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، الأربعاء، إن حالات الإصابة بكوفيد -19 المبلغ عنها في منطقة الشرق الأوسط، ارتفعت إلى متوسط يومي يبلغ 110 آلاف في الأسابيع الستة الماضية، بينما ارتفع متوسط الوفيات اليومية إلى 345 في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال ان السبب هو قلة عدد المطعمين.

للمزيد: إنفوجرافك: كورونا والمنطقة العربية



(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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