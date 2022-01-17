* تم التحديث ببيان جماعة الحوثي



الحوثيون يشنون هجوم على الإمارات

- نقلت رويترز عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين قوله إنهم شنوا هجوم على الإمارات.

وقالت شرطة أبوظبي إن أجسام طائرة صغيرة يبدو انها لطائرات مسيرة ربما تسببت في اندلاع حريق صباح يوم الاثنين أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة بالقرب من خزانات أدنوك وأدت أيضا إلى حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية على تويتر نقلا عن شرطة أبوظبي ان الحادث أسفر عن وفاة شخص يحمل الجنسية الباكستانية و شخصين يحملان الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة.



وفي المساء ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على "الهجمات الإرهابية" و "التصعيد الإجرامي الآثم" واصفة الهجمات بأنها "جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

قالت جماعة الحوثي في بيان انها استخدمت 5 صواريخ باليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة لمهاجمة مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة نفط وأهداف أخرى حساسة في الإمارات وهددت بش هجمات ضد أهداف أكبر وأكثر أهمية في الإمارات مستقبلا.

وزير الطاقة الإماراتي يتحدث عن الهيدروجين

- قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إنه متحمس جدا بشأن الهيدروجين ويسعى للحصول على 25% من السوق، بحسب رويترز.

"مبادلة" الإماراتية تسعى لبيع شركة طرق في البرازيل

- نقلت رويترز الأحد عن صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أن شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي تستعد لبيع شركة "روتا داس بانديراس" المُشغلة للطرق السريعة في ولاية ساو باولو البرازيلية، في صفقة قد تربح مبادلة منها أكثر من 4 مليار ريال برازيلي (722.75 مليون دولار).

الكويت تفرض حجر صحي على القادمين

- قرر مجلس الوزراء الكويتي فرض حجر منزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر بعد الوصول مباشرة يثبت الخلو من الفيروس، بحسب وزارة الإعلام الكويتية.

يأتي هذا، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الاثنين تسجيل 5,147 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الوباء على أراضيها.

تأجيل انضمام الكويتيات للجيش

- قرر وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر حمد العلي الصباح تأجيل انضمام أول دفعات الكويتيات المتقدمات للخدمة في الجيش لحين استطلاع رأي هيئة الإفتاء للتأكد من عدم وجود أي مخالفات شرعية لهذا الأمر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

سندات في اليابان

- قالت وزارة المالية المصرية في بيان الاثنين إن مصر تدرس إصدار سندات في اليابان للمرة الأولى، بحسب رويترز.

مصر تعيد هيكلة بعض شركات الجيش استعدادا لإدراجها

- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في حوار مع "بي بي سي" عربي الأحد، إن بعض الشركات العاملة في القطاع المدني والتابعة للجيش يجري حاليا هيكلتها بغرض طرحها في البورصة المصرية، مضيفا أن الجيش لا يزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتتوقع زيادة إيرادات قناة السويس في 2022

- توقع أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن تزيد إيرادات القناة من 6.3 مليار دولار في 2021 إلى 7 مليار دولار بنهاية 2022، بحسب ما قاله ربيع خلال مقابلة مع قناة الشرق السعودية نُشرت يوم الأحد.

شركة مصرية تبدأ إنتاج علاج كورونا

- تبدأ شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية "راميدا المصرية"، إنتاج دواء "مولنوبيرافير راميدا" المضاد للفيروسات والمعتمد لعلاج فيروس كوفيد -19، والذي طورته شركة ميرك الأمريكية، وهو علاج يتم تناوله عن طريق الفم، بحسب بيان من الشركة للبورصة يوم الاثنين.

للمزيد: ماذا نعرف عن عقار ميرك لعلاج كورونا؟

3.5 مليار دولار تعاقدات أوراسكوم كونستراكشون في 2021



- بلغ إجمالي العقود الجديدة لشركة اوراسكوم كورنستراشون (بي إل سي) بنهاية العام المالي 2021 نحو 3.5 مليار دولار، بزيادة بـ 22% عن العام الماضي، حيث أضافت الشركة تعاقدات جديدة بقيمة 785 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام، بحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية يوم الاثنين.

الليرة اللبنانية تهبط مع قرار جديد للمصرف المركزي

- تحسنت الليرة اللبنانية أمام الدولار لتبلغ يوم الاثنين نحو 25.1 ألف ليرة للدولار الواحد مع قرار جديد لمصرف لبنان المركزي يسمح للبنوك بشراء الدولار دون سقف محدد، لترتفع بذلك العملة اللبنانية عن مستوى الـ 31 ألف ليرة للدولار الذي بلغته الأسبوع الماضي.

للمزيد: 4 أسباب لتدهور الليرة اللبنانية والوضع واحد

ادراج مزيد من الشركات في بورصة مسقط

- قال رئيس بورصة مسقط، إن هناك اتفاق مع جهاز الاستثمار العُماني لإدراج عدد من الشركات الحكومية خلال هذا العام، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

قفزة كبيرة للتضخم في السودان في 2021

- ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 359.09% في عام 2021 مقارنة بـ 163.26% في 2020، بحسب ما نقلته رويترز الأحد عن جهاز الإحصاء السوداني.

"وول مارت" تعتزم إصدار عملتها الرقمية الخاصة

- تعتزم شركة "وول مارت" الأمريكية لتجارة التجزئة إصدار عملتها الرقمية وبعض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، بحسب ما أوردته وسائل إعلام يوم الأحد.

الأمير هاري يسعى للحصول على خدمة تأمين من الشرطة مدفوعة الأجر

- يسعى الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا للطعن على قرار للحكومة بعدم تأمين الشرطة له أثناء وجوده في بريطانيا والذي سيدفع تكلفته بنفسه، بحسب تقرير لسي إن إن الأمريكية. وكان هاري وزوجته ميغان تخليا عن واجبتهما الملكية في 2020 وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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