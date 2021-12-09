* تم التحديث بخبر عن لبنان

إقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بالبحرين

- وافق البرلمان في البحرين على قانون لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% بدءًا من العام المقبل، بحسب رويترز نقلًا عن نائب بالبرلمان.

ويتوقع أن تسمح الزيادة في رفع الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة مقارنة ب1.7%، بحسب رويترز نقلًا عن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوورز.

للمزيد: تطور معدل التضخم في البحرين خلال العام 2020

لبنان يغير سعر الصرف

أعلن مصرف لبنان وهو المصرف المركزي اللبناني عن رفع سعر صرف الدولار الامريكي الذي يتيح للمودعين في لبنان سحب أموالهم المقومة بالدولار الامريكي بالليرة اللبنانية الى 8000 ليرة للدولار بدلاً من 3900 ليرة للدولار. وأضاف مصرف لبنان أنه باستطاعة المودعين سحب 3000 دولار كحد أقصى للحساب الواحد بحسب تعميم رسمي.

ويبقى سعر الصرف الجديد المعتمد لسحب الودائع أقل بكثير من سعر صرف الدولار المتداول في السوق السوداء في لبنان والذي وصل اليوم الى 25 الف تقريباً.

زين الكويتية تتلقى عرض شراء بـ 1.3 مليار دولار

- قالت شركة زين الكويتية للاتصالات، في بيان لبورصة الكويت يوم الخميس، إنها تلقت عرض شراء غير ملزم من شركة إنفتكس هولدنغ ليمتد، التابعة لمجموعة دال السودانية، للاستحواذ على حصة مجموعة زين في شركة "زين السودان" والشركة الكويتية السودانية القابضة مقابل 1.3 مليار دولار.

للمزيد: مجموعة زين الكويتية تشتري حصة إضافية في زين البحرين

المبعوث الأميركي يبدأ جولة بالشرق الأوسط للتباحث حول أثيوبيا

- يبدأ المبعوث الأميركي للقرن الافريقي جيفري فيلتمان جولة للإمارات وتركيا ومصر الخميس للتباحث حول الوضع في أثيوبيا، بحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ند برايس.

للمزيد: لماذا تحارب أثيوبيا نفسها؟

المجلس الأعلى للدولة بليبيا يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

- طالب المجلس الأعلى للدولة بليبيا، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الحالي إلى فبراير من العام المقبل، بحسب مؤتمر صحفي.

وتأتي المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية لتتزامن مع موعد الانتخابات النيابية في ظل تشكيك في إجراءات وتحضيرات الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر.

ولم تعلن بعد الهيئة العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين حيث لا تزال تنظر في التظلمات.

للمزيد: بعد تأكد ترشحه لرئاسة ليبيا... نظرة على سيف الإسلام القذافي

وزير الخارجية الفرنسي ينهي زيارة إلى الجزائر

- أنهى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى الجزائر أمس الأربعاء التي هدفت لتحديد "مسار للخروج" من الأزمة الأخيرة بين البلدين، بحسب فرانس24 نقلًا عن مصدر دبلوماسي.

والتقى لودريان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره رمطان لعمامرة حيث شملت المباحثات التشاور حول أزمة الهجرة وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية بالإضافة إلى الوضع في ليبيا.

للمزيد: الجزائر ترفض اللجوء لصندوق النقد، وتهدد بإعدام المضاربين

السودان خسرت تمويل دولي بسبب الانقلاب العسكري

- قال وزير المالية في الحكومة الانتقالية في السودان، جبريل إبراهيم، إن بلاده خسرت تدفقات من المساعدات الدولية بقيم 650 مليون دولار بسبب الانقلاب، بحسب السودان تريبيون نقلًا عن تصريحات صحفية.

وشمل المبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الميزانية العامة و150 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.

للمزيد: الغموض يخيم على مستقبل السودان عقب إتفاق حمدوك والبرهان

الإفراج عن المواطن السعودي بفرنسا

- قالت سفارة السعودية في باريس إنه تم الإفراج عن المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء للاشتباه في تورطه في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب بيان للخارجية السعودية عبر تويتر.

وقالت السفارة ان الموضوع كان تشابه أسماء وان المواطن ليس له علاقة بالموضوع.

واعتقلت فرنسا الثلاثاء خالد العتيبي للاشتباه في تورطه في مقتل خاشقجي في تركيا عام 2018، وبناء على مذكرة توقيف أصدرتها أنقرة بحقه.

تداول السعودية تنظر في 50 طلب للإدراج

- تنظر بورصة السعودية تداول في 50 طلب للإدراج فيها العام المقبل وقد تسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بحسب رويترز نقلًا عن الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الحصان.

للمزيد: تراجع نمو القطاع الخاص اللانفطي بالسعودية

الكويت تكشف عن أول حالة مصابة بمتحور أوميكرون

- كشفت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل أول حالة مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون قادمة من دولة أفريقية، بحسب وكالة أنباء الكويت (كونا).

وقال متحدث وزارة الصحة عبد الله السند إن المصاب حاصل على جرعتين من اللقاح مؤكدًا على فاعلية الجرعات التعزيزية.

للمزيد: الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

مبادلة تستحوذ على حصة في شركة روسية وأخرى أمريكية

- أعلن صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، مبادلة، عن صفقتين استحواذ على حصة في شركة سيبور الروسية وأخرى في ميداليا التي تعمل في مجال البرمجيات بالولايات المتحدة، بحسب تغريدات عبر تويتر.

وتبلغ الحصة التي استحوذت عليها مبادلة في شركة سيبور للبتروكيماويات في روسيا 1.9%.

للمزيد: "ليست عربية بالمعنى الحرفي": الإمارات تغير العطلة الأسبوعية

عرض للاستحواذ على حصة بمستشفى كليوبترا

- قدمت شركة "ام سي آي كابيتال" للرعاية الصحية عرض للاستحواذ على 26.21% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوبترا، بحسب تصريحات مدير علاقات المستثمرين في كليوبترا حسن فوزي لموقع قناة الشرق السعودية.

وعرضت "إم سي آي كابتال" التابعة لبنك مصر 5 جنيه (0.3 دولار) للسهم ما يمثل زيادة عن سعر السوق بحوالي 5%.

للمزيد: مجموعة مستشفيات كليوباترا المصرية توقع اتفاقية استحواذ على ألاميدا

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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