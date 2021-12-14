* تم التحديث بخبر عن مصر

أسعار النفط و "أوميكرون"

- تراجعت أسعار النفط أمس بالرغم من رفع منظمة الأوبك توقعاتها الخاصة بالطلب على النفط خلال الربع المقبل، بسبب حالة عدم اليقين حول تأثير متحور أوميكرون على الطلب وقوة الدولار.

وارتفعت الأسعار بنحو سنت لكل من خام برنت وخام غرب تكساس يوم الثلاثاء.

يأتي هذا فيما أبقت أوبك في تقريرها على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2022 كاملا عند 4.2 مليون برميل يوميا.

السعودية تزيد طاقة انتاج النفط في 2022

- قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن في 2022 المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، ستكون الدولة الوحيدة، أو ربما الأهم، التي ستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتلبية الطلب المتزايد، بجانب دول أخرى منها الإمارات، وربما الكويت، بحسب تصريحات للوزير أثناء ملتقى الميزانية السعودية يوم الاثنين نقلتها قناة الشرق السعودية.

الناتج المحلي السعودي يزيد

زاد الناتج المحلي بالسعودية 7% في الربع الثالث على أساس سنوي، بحسب رويترز نقلا عن بيانات رسمية.

تحقيق حول تلقي ملك إسبانيا السابق أموال من السعودية

- قال مكتب المدعي العام في سويسرا، يوم الاثنين، إنه غرم بنك سويسري بسبب فشله إنذار السلطات بشأن مبلغ يقدر بأكثر من 100 مليون دولار تلقاها ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس في عام 2008 من السعودية ولكنه لم يدين أي جهة أو شخص في القضية التي استمرت ل3 سنوات، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقد تلقى ملك إسبانيا السابق الأموال ، بحسب وكالة أسوشيتد برس، في نفس الوقت الذي تم ترسية عقود لإسبانيا منها عقد خاص بإنشاء وصلة لقطار سريع في السعودية من المدينة إلى مكة مما آثار الشكوك.

دبي تطلق محكمة للاقتصاد الرقمي

- أطلقت دبي، يوم الثلاثاء، محكمة متخصصة في الاقتصاد الرقمي ضمن محاكم مركز دبي المالي، ستكون معنية بالنزاعات التجارية في المجالات التقنية المعقدة، بحسب تغريدة لمكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

للمزيد: إمباور... أخر إضافة لقائمة طروحات دبي

الإمارات وإسرائيل تؤسسان صندوق مشترك جديد

- أعلنت الإمارات وإسرائيل، في ختام زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لأبوظبي يوم الاثنين، تأسيس صندوق مشترك للبحث والتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

يأتي هذا فيما أبرمت شركة "إكسبيرينس هب" التابعة لشركة "ميرال" الإماراتية والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس في أبوظبي شراكة مع شركة "أمسالم للسياحة والسفر" الإسرائيلية، للترويج لجزيرة ياس على أن يبدأ تنفيذ الاتفاقية اعتبارا من يناير 2022، بحسب (وام).

وزير الخارجية التركي يزور الإمارات

- بدأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء الاثنين، زيارة إلى الإمارات تستمر حتى يوم الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية وإجراء محادثات مع رجال أعمال أتراك في دبي، وذلك تلبية لدعوة نظيره الإماراتي، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

مصر تتوقع معدل نمو بين 6% و7% في الربع المالي الثاني

- قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في تصريحات لسكاي نيوز عربية يوم الثلاثاء، إن مصر تتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام المالي الجاري بين 6% و7%. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام.

للمزيد: توقعات بزيادة التضخم في مصر ل 6% خلال ديسمبر

انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض

- تنطلق، يوم الثلاثاء، في الرياض القمة رقم 42 لمجلس التعاون الخليجي برئاسة السعودية، وسيغيب عن الحضور كل من أمير الكويت، الذي سينوب عنه ولي العهد، وكذلك سينوب عن سلطان عُمان نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

القيمة السوقية لـ"آبل" تقترب من الـ3 تريليونات دولار

- اقتربت القيمة السوقية لشركة آبل من حاجز الثلاثة تريليونات، بحسب وكالة رويترز.

إيلون ماسك شخصية العام لمجلة "تايم"

- منحت مجلة تايم الأمريكية، يوم الاثنين، لقب شخصية العام لسنة 2021 للملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مع الإنجازات التي حققتها شركته لصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك في مجال إطلاق رحلات مأهولة إلى الفضاء.‏









(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) (تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com) سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح #موجزاليوم

© ZAWYA 2021