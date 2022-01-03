* تم تحديث بخبر اختيار الأمين العام لأوبك

- صوتت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يوم الاثنين، على تعيين المرشح الكويتي هيثم الغيص أمين عام جديد لها خلفا لمحمد باركيندو، الذي ستنتهي ولايته في يوليو المقبل، على أن يبدأ الغيص مهامه بداية من أغسطس 2022، بحسب بيان للمنظمة.

أردوغان في السعودية

- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته زيارة السعودية في فبراير.



برنت يقترب من حاجز الـ80 دولار للبرميل

- ارتفعت أسعار النفط في أول تداولات العام الجديد يوم الاثنين على الرغم من أن المخاوف بشأن تراجع الطلب بفعل سرعة انتشار أوميكرون حجمت مكاسبه، إذ ارتفع خام برنت 0.76% إلى 78.37 دولار للبرميل ويقترب من حاجز الـ 80 دولار، بحسب رويترز.

يأتي هذا، فيما تتوقع مجموعة أوبك بلس (أوبك وحلفاءها) أن يكون تأثير أوميكرون على سوق النفط محدود ومؤقت، بحسب ما جاء في تقرير للجنة الفنية المشتركة للمجموعة أطلعت عليه رويترز.

دبي تعتمد قروض سكنية بقيمة 600 مليون درهم

- اتخذ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة، يوم الاثنين، عدة قرارات تتعلق بالإسكان منها اعتماد قروض سكنية بقيمة 600 مليون درهم إماراتي (نحو 163.4 مليون دولار) ضمن برنامج إسكان المواطنين في دبي، ورفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم (272.3 ألف دولار)، وكذلك تسريع إجراءات اعتماد قروض البناء، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي .

مصر تقترب من الحصول على أول وحدات بمفاعلها النووي



- قال أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية المصرية إن بلاده تترقب الحصول على إذن إنشاء أول وحدتين بالمفاعل النووى فى النصف الثاني من عام 2022 بعد الانتهاء من تقديم كل الوثائق اللازمة، بحسب تصريحات للوكيل في حوار مع جريدة الدستور المصرية.

وتعاقدت على أقراص عن طريق الفم لعلاج كورونا

- نقلت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية عن المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار قوله في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد إن مصر تعاقدت مع شركتين للحصول على أقراص الفم لعلاج فيروس كورونا.

وترسي 8 مناطق في أحدث مزايدة للبحث عن النفط والغاز

- أرست وزارة البترول المصرية مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 8 مناطق بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على شركات "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"أبكس انترناشيونال" المصرية و"انرجين إيجيبت" المصرية و"إينا نافتا" و"سيبترول" و"يونايتد إنرجي"، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية يوم الاثنين.

البورصة المصرية تصدر قريبا مؤشرات جديدة للسندات

- قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، في مقابلة مع سي إن بي سي عربية الأحد، إن البورصة قد تصدر مطلع شهر فبراير المقبل 4 مؤشرات جديدة للسندات بآجال مختلفة، مضيفا أنه تم الانتهاء من حسابات المؤشرات ومعادلتها ويتبقى فقط التطبيقات التكنولوجية.

سوناطراك الجزائرية تعتزم استثمار 40 مليار دولار مستقبلا

- تعزم شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة استثمار حوالي 40 مليار دولار في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و 2026، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مدير الشركة توفيق حكار.

والجزائر تستحدث هيئة لمكافحة فساد الموظفين

- وافق مجلس الوزراء الجزائري، يوم الأحد، على استحداث هيئة جديدة لمكافحة الفساد تتولى مهمة التحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ "من أين لك هذا"، بحسب بيان للمجلس.

التحالف العربي يقول إن الحوثيين اختطفوا سفينة إماراتية

- قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، يوم الاثنين، إن سفينة شحن تحمل اسم "روابي" وترفع علم الإمارات تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 من مساء يوم الأحد أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية "من قبل المليشيا الحوثية"، مضيفا أن السفينة كانت محملة بمعدات تشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

يأتي هذا فيما كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت، في تغريدة على تويتر بوقت متأخر من مساء الأحد، إنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى الواقع بمحافظة الحديدة اليمنية وإن التحريات حول الهجوم جارية.

السعودية تشهد أشد موجات كورونا

- قفزت الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في السعودية بأكثر من 70% يوم الاثنين، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,746 إصابة جديدة مقارنة بـ 1,024 إصابة يوم الأحد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قال، خلال مؤتمر الأحد، إن الموجة الأخيرة من فيروس كورونا هي الأعلى منذ تفشي الوباء.

اختراق موقع صحيفة جيروزاليم بوست في ذكرى مقتل سليماني

- قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن قراصنة موالين لإيران هويتهم مجهولة اخترقوا موقعها وحسابها على تويتر في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، حيث نشروا على الموقع صورة لشيء يشبه الرصاصة يسقط من تحت يد بدت أنها لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سابقا قاسم سليماني لأن كان بها خاتم مميز اشتهر به سليماني، الذي قُتل في مثل هذا اليوم من عام 2020 بغارة أمريكية استهدفته في العراق.

وكتب بجانب هذه الصور: "نحن أقرب لكم في مكان لا تفكرون فيه" بالإنجليزي والعبري.

تعليق تداول "إيفرغراند" الصينية المثقلة بالديون في البورصة

- قالت مجموعة إيفراغند الصينية، أحد أكبر الشركات العقارية المديونة في العالم، إنه تم تعليق تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ يوم الاثنين بناء على طلب المجموعة، وذلك في انتظار إفصاحها عن معلومات، بحسب بيان للشركة الاثنين.

وتخطت مديونية المجموعة الـ 300 مليار دولار، فيما تواجه العديد من مواعيد الاستحقاق خلال العام الجاري.

روسيا تعلن فعالية لقاح "سبوتنيك في" للوقاية من "أوميكرون"

- أظهرت دراسة أولية أن لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة منه فعالان ضد متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، ويوفران وقاية أفضل للأشخاص مقارنة باللقاحات الأخرى، بحسب نتائج الدراسة التي نشرها يوم الاثنين معهد معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث التابع لوزارة الصحة الروسية، والمطور للقاح.

وزير الدفاع الأمريكي يعلن إصابته بكورونا

- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر حسابه على تويتر في الساعات الأولى من يوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه يعاني من أعراض خفيفة بفضل حصوله على الجرعات الرئيسية والمنشطة من لقاح كورونا، وإنه يلتزم البقاء في منزله.



إصابة ميسي بفيروس كورونا

- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأحد، إصابة مهاجمه الأرجنتيني الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لسبع مرات ليونيل ميسي هو أحد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا، مضيفا أنهم سيخضعون للحجر الصحي، بحسب عدة تقارير إعلامية.

للمزيد: إنفوجرافك: كورونا والمنطقة العربية

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) (تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com) سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

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