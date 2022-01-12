* تم التحديث بخبر عن أرامكو

- ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 7% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، وهو الأعلى منذ يونيو عام 1982، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية الصادرة الأربعاء.



وعلى أساس شهري تراجع التضخم إلى 0.5% مقابل 0.8% في نوفمبر.

جديد محطة براكة

- قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ان محطة براكة لديها القدرة على إنتاج مليون طن من الهيدروجين سنويا، بحسب رويترز.

وأضاف ان الإمارات تتطلع إلى أن تكون لاعب أساسي في توليد الهيدروجين.

تقرير: بنوك الخليج ستستفيد من التعافي الاقتصادي بالمنطقة

- توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، أن تستفيد بنوك الخليج من التعافي الاقتصادي في المنطقة خلال العام الجاري مع ارتفاع أسعار النفط عن العام الماضي، وكذلك استمرار الإنفاق على الدعم من الحكومات.

والبنك الدولي يتوقع نمو بـ 4.1% للاقتصاد العالمي

- توقع البنك الدولي، في آخر توقعاته للاقتصاد العالمي، أن يتراجع معدل النمو العالمي من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

كما توقع البنك أن يهبط معدل نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023.

وبالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع البنك أن يتسارع معدل النمو إلى 4.4% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في 2023.

أرامكو

- أعلنت أرامكو في بيان الاستحواذ على حصة تبلغ 30% في مصفاة تتبع شركة "بي كي إن أورلن" للتكرير وبيع الوقود في بولندا، و50% في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات مع شركة بي بي.

وستسهم هذه الاستثمارات في توسيع نطاق وجود أرامكو السعودية في مجالات التكرير والتسويق الأوروبي، وزيادة صادراتها من النفط الخام إلى بولندا، بحسب البيان.

وكذلك وقعت أرامكو مذكرتين تفاهم. واحدة مع "بي كي إن أورلن" البولندية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لاستكشاف فرص مشتركة في بولندا وأماكن أخرى في وسط وشرق أوروبا، وأخرى مع "بي كي إن أورلن" بشأن استكشاف الفرص المحتملة في مجال البحث والتطوير.

السعودية قد تنتج "أرخص منتج للهيدروجين"

- قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود إن التحول في مجال الطاقة معقد للغاية والعالم بحاجة إلى مزيد من المرونة، معلنا أن استراتيجية المملكة للطاقة ستنشر قريبا، بحسب ما نقلته رويترز عن الوزير يوم الأربعاء أثناء مؤتمر بالسعودية.

وأضاف وزير الطاقة أن المملكة يمكن أن تكون أرخص منتج للهيدروجين، مشيرا إلى أن التكنولوجيات الجديدة ستجعل إنتاج الهيدروجين أكثر كفاءة وأكثر مراعاة للبيئة.

وفي خبر منفصل نقلته رويترز أيضا، قال وزير الاستثمار السعودي ان المملكة ستمد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد.

السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

- أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الأربعاء في إفصاحها اليومي بشأن فيروس كورونا، تسجيل 5,362 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصلية للإصابات اليومية تسجلها المملكة منذ بدء ظهور الفيروس على أراضيها، بحسب بيانات وزارة الصحة السعودية.

الإمارات تسجل 2,616 إصابة جديدة بكورونا

- سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بحسب بيان لها يوم الأربعاء، 2,616 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

شركة معادن السعودية تسعى للوصول للحياد الكربوني

- قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي)، إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مضيفا أن التعدين هو أحد 13 قطاع استراتيجي يستهدفها الصندوق في رؤية 2030، بحسب رويترز والحساب الرسمي للصندوق.

إتمام اندماج شركتين سعوديتين

- أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن نفاذ الاندماج مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم، إنه نتيجة للاندماج ستلغى جميع أسهم شركة الأهلي للتكافل وستقوم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، من خلال زيادة رأس مالها، بإصدار 23.8 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات (2.7 دولار) للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل.

التضخم في الأردن يرتفع 1.35% خلال 2021

- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في الأردن خلال عام 2021 بنسبة 1.35% مقارنة بعام 2020، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الأربعاء.

فرض حظر تجوال في تونس بسبب إصابات كورونا

- قررت الحكومة التونسية فرض حظر تجوال ليلي يوميا بدءا من الساعة الـ 10 مساء إلى الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وكذلك تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 13 يناير ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، بحسب بيان للحكومة التونسية يوم الأربعاء.

يشار إلى أن قوى سياسية منها حركة النهضة التونسية كانت دعت إلى الخروج في مظاهرات يوم 14 يناير الجاري للاحتجاج على قرارات لسعيد تمنحه سلطات شبه مطلقة وذلك بالتزامن مع ذكرى الثورة التونسية.





مجلس الأمة الكويتي يشترط إجراء مسحات كورونا لحضور الجلسات

- قال مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، يوم الأربعاء، إن إجراء أعضاء المجلس وموظفي أمانته العامة مسحة فيروس كورونا بات شرط لحضور الجلسات المقبلة للمجلس في ظل ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بالفيروس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

للمزيد: الشرق الأوسط يدخل عامه الجديد بتدابير مشددة لكبح "أوميكرون"

مصر تبني أول مصفاة للذهب

- قال وزير البترول المصري طارق الملا، بحسب بيان للوزارة يوم الأربعاء، إن مصر تعمل على إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب في منطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية بهدف تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب وإكمال سلسلة إنتاجه.

للمزيد: نجيب ساويرس يؤسس صندوق استثمار في تعدين الذهب

قرار بمنع حاكم مصرف لبنان من السفر بسبب تحقيقات

- أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون، مذكرة تمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ورياض سلامة هو محافظ بنك لبنان المركزي منذ 1993 وأعيد تعيينه ثلاث مرات لفترة ست سنوات في الأعوام 1999 و 2005 و 2011، بحسب الموقع الرسمي لمصرف لبنان.

ويخضع سلامة، الذي قال إنه ليس لديه أي علم بأحدث تحرك عندما سألته رويترز التعقيب، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، في مزاعم غسيل أموال، بحسب رويترز.

وقد نفى سلامة سابقا ارتكاب أي مخالفات.

أسعار النفط فوق 80 دولار

- استقرت أسعار النفط بعدما حققت أكبر مكاسبها في يوم واحد هذا العام، بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزون الخام الأمريكي بنحو مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب بلومبرغ.

وزاد خام غرب تكساس تسليم فبراير 0.2% ل81.41 دولار للبرميل ووصل سعر خام برنت تسليم مارس 83.82 دولار للبرميل مرتفعا 0.1%.

للمزيد: أمين عام أوبك المقبل لزاوية: الوحدة من أولوياتي

بيتكوين تواصل الارتفاع وتقترب من 43 ألف دولار

- واصلت بيتكوين ارتفاعها الأربعاء، مقتربة من 43 ألف دولار، بعدما هبطت إلى مستوى أقل من 40 ألف دولار الاثنين الماضي، بحسب منصة كوين ماركت كاب التي تراقب أسعار العملات المشفرة، قبل أن تعود للارتفاع أمس.

وتداولت العملة الرقمية الأشهر اليوم عند 42.8 ألف دولار وفق منصة كوين ماركت كاب.

للمزيد: بيتكوين: هل ستصعد مجددا لمستوى ال60 ألف؟

انطلاق عملية جديدة في اليمن

- أطلق التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، عملية "حرية اليمن السعيد"، والتي وصفها المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي مع عوض العولقي محافظ شبوة اليمنية، بأنها "ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري بمعنى الحرب ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار"، بحسب موقع سي إن إن عربي.

وشهدت محافظة شبوة، قبل أيام اشتباكات بين قوات التحالف وقوات الحوثيين (المدعومة من إيران).

أفغانستان: الطعام مقابل العمل الحكومي

- قالت جماعة طالبان، التي تتولى السلطة في أفغانستان، إنها ستتوسع في برنامج "الغذاء مقابل العمل" لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام، لجميع أنحاء البلاد بعدما كان معمول به في كابول العاصمة ، بحسب بي بي سي.

ونقلت بي بي سي، عن مسؤولين إن طالبان تستخدم الآن القمح الذي تبرعت به الهند لدفع رواتب حوالي 40 ألف عامل.

انسحاب قوات حفظ السلام بعد استقرار كازاخستان

- قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن قوة حفظ السلام الموحدة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا وعددها 2,030 جندي و 250 قطعة من المعدات العسكرية، ستبدأ سحب قواتها في غضون يومين. ولن تستغرق عملية انسحاب الوحدة أكثر من 10 أيام، بعد إنجاز مهمتها الرئيسية وتحقيق الاستقرار، وهي القوات التي كان توكاييف طلب مساعدتها في مواجهة ما وصفه محاولة انقلاب، بحسب موقع فرانس 24.

وشهدت كازاخستان، الواقعة في آسيا الوسطى، والغنية بالنفط احتجاجات قوية وأعمال عنف خلال الأسبوع الماضي على خلفية رفع أسعار الوقود قبل أن يتم التراجع عن القرار وإقالة الحكومة.

للمزيد: انقطاع الإنترنت ثم إقالة الحكومة يتبعه إعادة للنظام.. ما الذي يحدث في كازاخستان؟

أمم أفريقيا: الجزائر والسودان يتعادلا و مصر تخسر

- خسر المنتخب المصري أول مباراة لكرة القدم أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، أمس في المباراة الافتتاحية له ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، بحسب عدة وسائل إعلامية، وهي البطولة التي فاز بها منتخب مصر 7 مرات سابقا واقتنصها منتخب الجزائر في النسخة السابقة والذي تعادل سلبيا مع سيراليون في مباراة أمس.

كذلك تعادل منتخب السودان مع منتخب غينيا بدون أهداف.

ديوكوفيتش يكشف المزيد من التفاصيل

- أصدر نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس بيان طويل الأربعاء قال فيه إن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا، بحسب رويترز.

وقد نقلت وسائل إعلام أمس ان ديوكوفيتش قد وضع علامة "صح" ردا على سؤال اذا كان لم يسافر لأي دولة خلال 14 يوم قبل قدومه لأستراليا وهو ما ثبت انه خطأ بعدما أظهرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي سفره خلال هذه الفترة والتي أثارت تحفظ السلطات الأسترالية والتي تفكر في إمكانية الغاء تأشيرة قدومه لأستراليا لحضور بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير.

ويأتي هذا بعد صراع أخر بين ديوكوفيتش والسلطات الأسترالية والتي احتجزته في أحد الفنادق الأسبوع الماضي بسبب عدم تقديمه دليل طبي على سبب عدم تلقيه لقاح كورونا والذي يعتبر شرط لدخول البلاد وقد طعن ديوكوفيتش على القرار أمام محكمة أسترالية وجاء الحكم في صالحه.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

#موجزاليوم

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

© ZAWYA 2022