التسهيلات الضريبية

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية المصري، محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، ومنها تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيا بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب، وفق بيانات رسمية.

أمان القابضة

أعلنت شركة راية القابضة المدرجة في بورصة مصر، أن شركتها التابعة أمان القابضة قد وقعت شراكة استراتيجية مع شركة بكرة القابضة المصرية ورحلة رايدز و نيسان مصر، بهدف توفير تسهيلات ائتمانية مرنة تتجاوز قيمتها 5 مليار جنيه، وفق بيان الشركة صادر الثلاثاء.

وبمقتضى الشراكة سيتم تمويل 6000 سيارة نيسان مصنعة محليا، وذلك لإتاحة فرص عمل للشباب عبر منصة رحلة رايدز (تطبيق النقل الذكي).

دومتي

تسعى شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي المدرجة ببورصة مصر لإنشاء مصنع لها في السعودية خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات رئيسها التنفيذي، محمد الدماطي. لوسائل إعلام محلية.

وتستهدف دومتي من تلك الخطوة تعزيز التواجد في الأسواق التصديرية بمنطقة الخليج وإفريقيا.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة المدرجة في البورصة المصرية لتعزيز حضورها في أكبر أسواقها التصديرية — وهي منطقة الخليج وإفريقيا. ولم يكشف الدماطي الجدول الزمني للتوسعات المستهدفة للشركة.

وتوقع الدماطي أن تتقدم شركة أرلا فودز الدنماركية بعرض جديد للاستحواذ على حصة في دومتي، بعد الانتهاء من إجراءات فصل قطاع المخبوزات في شركة مستقلة والتي من المرجح أن تنتهي رسميا بنهاية 2025. على أن تدرج الشركة الجديدة في البورصة خلال الربع الأول من عام 2026.

اقتصادية قناة السويس

حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات قياسية بلغت 11.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي، وفق بيان صادر الاثنين.

وأضاف بيان الهيئة، أنها نجحت في العام المالي الماضي، في التعاقد النهائي على 129 مشروع بمختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة وشملت قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت 4.4 مليار دولار، وتتيح 31202 فرصة عمل مباشرة.

ووصل صافي ربح الهيئة خلال العام المالي الماضي 2024/2025 إلى 8.6 مليار جنيه بنمو 51% على أساس سنوي.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.14 جنيه للشراء و 49.99 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4955 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4955 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار -نحو 5663جنيه للجرام.

إغلاقات الاثنين

