تستهدف شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي المصرية المعروفة بـ سهولة التابعة لبنك مصر - ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد – إصدار سندات توريق بقيمة 750 مليون جنيه (15.6 مليون دولار) الشهر المقبل، فيما تسعى للتوسع في السوق السعودي، وفق أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي.

تزداد جاذبية السوق السعودي لدى الشركات المصرية، إذ منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار نحو 7 آلاف ترخيص استثماري لشركات مصرية للعمل في المملكة، وفق أحدث بيانات متاحة.

وتسعى عدة شركات مصرية لإصدار سندات توريق، مع محفزات خفض الفائدة بعد أن قرر البنك المركزي المصري في نهاية أغسطس خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025 بنحو 2% ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 5.25%.

"فيه طرح (سندات توريق) خلال الشهر القادم في حدود تقريبا 750 مليون جنيه،" بحسب الشنواني. والإصدار سيكون ضمن برنامج أطلقته الشركة في نوفمبر الماضي ومدته 3 سنوات وسبق أن نفذت منه إصدار.

سهولة تأسست في 2019، وتعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر لعدد من السلع المعمرة، السلع المنزلية والإلكترونية عبر تطبيق إلكتروني. ويقدر حجم أعمال الشركة حاليا بنحو 3.2 مليار جنيه وتستهدف نموها بنسبة 40% لتصل إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وفق الشنواني.

وأطلقت سهولة برنامج تمويل (تقسيط) شراء السيارات منذ شهرين، لتصل قيمة المحفظة إلى 100 مليون جنيه، وتستهدف زيادتها إلى نصف مليار جنيه قبل نهاية 2025، وفق الشنواني.

وتسعى سهولة للتوسع في تمويلات عضويات الأندية والرسوم الدراسية للمدارس والجامعات.

وبشأن التوسع خارجيا، قال الشنواني "فيه مناقشات للتواجد في السوق السعودي.. المناقشات في أولها،" مشيرا إلى أن الشركة تدرس ذلك بالتعاون مع جهات مصرية وسعودية، دون مزيد من التفاصيل.

