ارتفع عدد الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأمريكي خلال شهر نوفمبر، فيما استقر معدل البطالة عند مستوى أكتوبر الماضي البالغ 3.7%، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة.



وأضاف الاقتصاد الأمريكي في نوفمبر 263 ألف وظيفة مقارنة بـ 261 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر، وكانت الوظائف الجديدة في قطاعات الترفيه والضيافة والرعاية الصحية وأيضا في الوظائف الحكومية.

بينما انخفضت العمالة في قطاعات تجارة التجزئة والنقل والتخزين.

وسجل معدل البطالة في نوفمبر 3.7% وهو نفس مستوى أكتوبر المرتفع، مقارنة بـ 3.5% في سبتمبر.

وشهد عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة تغير طفيف، إذ انخفض في نوفمبر إلى 6 ملايين شخص من 6.1 مليون في أكتوبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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