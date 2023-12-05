سينقل ناصف ساويرس أغنى رجل أعمال في مصر مجموعة NNS التابعة له إلى المركز المالي سوق أبوظبي العالمي، بحسب بيان نقلته وكالة بلومبرغ يوم الاثنين.

وناصف، هو أحد الأشقاء الثلاثة لعائلة ساويرس إحدى أشهر عائلات البيزنس في مصر المشهورة بشركات أوراسكوم. والإمارات - التي تستضيف حاليا مؤتمر كوب 28 - تعد مركز إقليمي للعديد من الشركات.

وقال ساويرس في البيان، بحسب بلومبرغ "أنا سعيد بالإعلان عن التزامنا الطويل الأمد للإمارات ولسوق أبوظبي العالمي بشكل خاص".

ويخضع ذلك لموافقة الجهات التنظيمية، بحسب بلومبرغ.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا