تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج -أحد أهم مصادر دخل الدولة من النقد الأجنبي- 8.3% خلال أغسطس إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار تقريبا في يوليو، بحسب بيان من البنك المركزي المصري الخميس.

وفي أول 8 أشهر من 2022، انخفضت التحويلات بنحو 2.3% لتبلغ قرابة 20.9 مليار دولار مقابل 21.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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