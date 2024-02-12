تستهدف مصر - في سياق استراتيجية الذكاء الصناعي 2030- زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما قاله مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاثنين.

وتحدث مدبولي، في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي من الأحد للأربعاء.

وقال رئيس الوزراء إن قطاع السياحة في مصر، شهد إقبال كبير في حركة السياحة الوافدة خلال الربع الأخير من 2023، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتشير التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية أن قطاعي السياحة والتجارة هما الأكثر تأثر بالحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي والتوترات في البحر الأحمر.

"تسارعت وتيرة نمو هذا القطاع ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت حوالي 28% خلال العام المالي 2022-2023، وشهد الربع الرابع 2023 إقبالا كبيرا من حركة السياحة الوافدة إلى مصر،" حسب مدبولي.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل لتحفيز أداء عدد من القطاعات الداعمة لمرونة الاقتصاد وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50% عام 2030 مقارنة بنحو 30-35% حاليا، دون مزيد من التفاصيل حول القطاعات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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