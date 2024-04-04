قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان يوم الخميس، إنه تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وكانت مصر أعلنت في أكتوبر 2022، السماح للمقيمين بالخارج باستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب مقابل سداد مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي قيمة الضرائب التي تم الإعفاء منها لصالح وزارة المالية، يتم استرداده بعد 5 سنوات بالعملة المحلية.

جاءت المبادرة ضمن مساعي الحكومة لحل أزمة سيولة دولارية مستمرة لسنوات، فيما يقترب موعد توقفها - بعد أن تم تمديدها أكثر من مرة - في أعقاب تأمين مصر لتدفقات أجنبية كبيرة تتخطى 50 مليار دولار، من مشروع رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وستنتهي مدة الاستفادة من المبادرة في 29 أبريل الجاري، و"هى المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة ولا مد مرة أخرى لها بصفة نهائية،" حسب البيان.

وتسلم المستفيدون من المبادرة 27 ألف سيارة، وقال الوزير إن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر.

وتخضع علمية الاستيراد من المناطق الحرة لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، حسب البيان، على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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